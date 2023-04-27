ملايين الهولنديين يحتفلون بيوم الملك رغم تراجع الثقة في النظام الملكي

نزل الملايين إلى شوارع هولندا (الخميس 27-4-2023) للاحتفال بيوم الملك وهم يرتدون ملابس برتقالية اللون للاستمتاع بالأسواق المفتوحة، وذلك رغم تراجع الثقة في الملك على مستوى البلاد.

وأظهر استطلاع سنوي تجريه شركة إبسوس للأبحاث هذا الأسبوع أن شعبية الملك فيليم-ألكسندر، الذي يعد عيد ميلاده السادس والخمسون السبب الرسمي للعطلة، لم تعد كما كانت في السابق، وذلك بعد قضاء عطلة في اليونان خلال الجائحة والسخرية من قواعد التباعد الاجتماعي.

وبحسب الاستطلاع، فإن حجم الثقة في أول ملك رجل للبلاد منذ أكثر من 120 عاما، والذي خلف والدته الملكة بياتريس قبل 10 سنوات، تراجع إلى 46 بالمئة هذا العام، بينما تراجع التأييد للنظام الملكي ككل إلى 55 بالمئة.

وظلت هذه الأرقام ثابتة عند نحو 75 بالمئة حتى بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

وقال رئيس الوزراء مارك روته أمس الأربعاء إن تراجع شعبية العائلة المالكة لا يقلقه، وأشاد بدورها في “توحيد” البلاد.