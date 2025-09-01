الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
ملتقى الشارقة للراوي يقتفي أثر "الرحالة" في يوبيله الفضي

معهد الشارقة للتراث

ينظم معهد الشارقة للتراث الدورة الخامسة والعشرين من ملتقى الشارقة الدولي للراوي في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر أيلول بمشاركة أكثر من 120 راويا وباحثا وإعلاميا من نحو 35 دولة.

وقال رئيس المعهد ورئيس اللجنة العليا للملتقى عبد العزيز المسلم في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن الحدث، الذي انطلق قبل 25 عاما كفعالية محلية لتكريم الراوي الإماراتي راشد الشوق (1937-2000)، تحول لاحقا إلى منصة دولية بعد تأسيس معهد الشارقة للتراث ليصبح ملتقى دوليا يجمع الرواة والمتخصصين من أنحاء العالم.

وأضاف أن جزر المالديف تحل (ضيف شرف) للدورة الجديدة التي ترفع شعار “حكايات الرحالة” حيث ينظم الملتقى لقاء مباشرا مع رحالة معاصرين ليقدموا تجاربهم الشيقة للجمهور، إلى جانب إقامة معرضين كبيرين.

ويحتفي الملتقى هذا العام بالكاتب الإماراتي محمد المر الذي ألف كتاب (حول العالم في 22 يوما) وغيره من المؤلفات في أدب الرحلات.

وقالت المنسقة العامة للملتقى عائشة الحصان الشامسي في المؤتمر الصحفي إن الدورة الجديدة تشهد إطلاق مبادرة “الوفاء للمبدعين” التي تحتفي هذا العام بالفنانة المغربية أمينة كوسطو والفنان الإماراتي علي الشالوبي “تقديرا لعطائهما وإبداعهما في صون التراث الثقافي”.

