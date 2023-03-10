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ملعب جديد لسان جيرمان؟

منذ ساعة واحدة
ستاد دو فرانس

ستاد دو فرانس

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يهتم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المملوك قطرياً بشراء ملعب “ستاد دو فرانس” في ضاحية سان دوني الباريسية، بحسب ما أكّد مصدر في نادي العاصمة الجمعة، مؤكداً معلومات نشرتها صحيفة “ليكيب” الرياضية الواسعة الانتشار.

وقال المصدر في تصريح لوكالة “فرانس برس”: “نحن مرشحون لشراء ستاد دو فرانس”، علماً بأن قيمة هذا المرفق الرياضي الذي استضاف نهائي مونديال 1998 تُقدّر بحوالي 600 مليون يورو ، مشيراً إلى انه لم يتم تقديم العرض رسمياً حتى الآن.

وبحسب حسابات الدولة التي أجريت عام 2021، قُدّر ثمن الملعب بـ”647 مليون يورو”.

ونشرت الدولة الدعوتين لطلب العروض في 7 آذار (مارس) الأولى تتعلّق بعملية البيع والثانية للحصول على الامتياز الجديد على أن يكون تسليم الطلبات في موعد اقصاه 27 نيسان (أبريل) ظهراً بالتوقيت المحلي بحسب الوثائق التي اطلعت عليها وكالة “فرانس برس”.
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وستُدرس العروض المقدمة عام 2024 قبل إمكانية منح الملكية عام 2025.

وكان رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي أعرب عن استيائه من المفاوضات مع بلدية باريس من أجل الحصول على الملكية الكاملة لملعب “بارك دي برانس” حيث يخوض فريق العاصمة مبارياته البيتية حالياً، لكن رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو أكدت في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي أن الملعب “ليس معروضاً للبيع”.

وقال مصدر داخل النادي الباريسي: “إذا لم نتقدم (في المفاوضات) مع بلدية باريس فنحن نستعد لخيارات أخرى” مضيفاً أن المناقشات بشأن “بارك دي برانس” مع آن هيدالغو لم تتقدم.

ويرى النادي أنه إذا لم يصبح باريس سان جيرمان المالك الرسمي لملعبه، فلن يتمكن من بدء مشروع توسعة وتحديث بقيمة 500 مليون يورو.

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