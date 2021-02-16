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ملكة جمال المكسيك تواجه 50 عاماً من السجن

16 - فبراير - 2021
لورا موجيكا روميرو

لورا موجيكا روميرو

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تواجه ملكة الجمال المكسيكية لورا موجيكا روميرو عقوبة بالسجن قد تصل إلى 50 عاما للاشتباه بانخراطها في نشاط عصابة خطف.

وروميرو، التي تتحدر من مدينة سان خوان باوتيستا توكسيبيك في أواكساكا، فازت في مسابقة ملكة جمال أواكساكا الإقليمية عام 2018.

كما شاركت روميرو في مسابقة ملكة جمال المكسيك في عام 2019، وهي محتجزة حاليا في ولاية فيراكروز المكسيكية.

وهي واحدة من 3 نساء و5 رجال تم القبض عليهم، ووصفت بأنها واحدة من “8 أعضاء مزعومين في منظمة إجرامية متخصصة في عمليات الخطف”، بحسب ممثلي الادعاء، الذين أشاروا إلى أن الخاطفين الثمانية محتجزون على ذمة التحقيق منذ شهرين بينما يتواصل التحقيق.

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