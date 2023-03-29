ملهم فيلم "فندق رواندا" يغادر إلى هيوستون للقاء أسرته

قال مصدر مطلع، الأربعاء، إن بول روسيساباجينا، وهو البطل الحقيقي لفيلم (هوتيل رواندا) “فندق رواندا”، ركب طائرة متجهة من الدوحة إلى مدينة هيوستون بولاية تكساس الأمريكية بعد الإفراج عنه من السجن في رواندا الأسبوع الماضي.

وحُكم على روسيساباجينا في سبتمبر أيلول 2021 بالسجن 25 عاما بسبب ارتباطه بجماعة معارضة للرئيس الرواندي بول كاجامي ولها جناح مسلح. ولدى روسيساباجينا إقامة دائمة بالولايات المتحدة وعاش في سان أنطونيو بولاية تكساس لأكثر من عشر سنوات.

ويقول روسيساباجينا (68 عاما)، وهو من أشد منتقدي كاجامي، إنه استُدرج إلى رواندا في 2019 حينما ركب طائرة خاصة في دبي معتقدا أنها متجهة إلى بوجومبورا في بوروندي. لكن الطائرة هبطت في كيجالي حيث جرى اعتقاله.

وأُفرج عنه يوم الجمعة بعدما خفف كاجامي عقوبته عقب أشهر من المفاوضات بين واشنطن وكيجالي. ووصل روسيساباجينا إلى الدوحة يوم الاثنين.

وذاع صيت روسيساباجينا حول العالم بعدما أدى الممثل دون تشيدل دوره في فيلم (هوتيل رواندا) “فندق رواندا” عام 2004 الذي صوره كبطل خاطر بحياته لإنقاذ مئات الأشخاص عندما كان مديرا لفندق فخم خلال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وتوترت العلاقات الوثيقة بين واشنطن ورواندا بسبب اعتقال روسيساباجينا والاتهامات الأمريكية التي نفتها كيجالي بأن رواندا ترسل قوات إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة وتدعم المتمردين هناك.

وتقول رواندا إن إطلاق سراح روسيساباجينا جاء نتيجة رغبة مشتركة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن روسيساباجينا ركب طائرة صباح اليوم الأربعاء من المقرر أن تهبط خلال فترة ما بعد الظهيرة في هيوستون حيث من المتوقع أن يلتقي بأسرته.

وخلال محاكمته، أقر روسيساباجينا بلعب دور قيادي في جماعة معارضة لكنه أنكر مسؤوليته عن الهجمات التي نفذها الجناح المسلح للجماعة في رواندا.

وقال القضاة إنه لا يمكن الفصل بين جناحي الجماعة.