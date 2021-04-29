ملوك الجدعنة.. يتربع على عرش المسلسلات العربية في رمضان 2021

يشهد سباق دراما شهر رمضان لعام 2021 منافسة شديدة بين العديد من أبرز نجوم الفن العربي على تحقيق أعلى نسب مشاهدة خلال 30 يوما، سواء على شاشة التلفزيون أو المنصات الرقمية.

بالرغم من الانتقادات العديدة التي وُجهت للمسلسل المصري “ملوك الجدعنة”، الذي يعرض في رمضان، إلا أنه استطاع جذب شريحة كبيرة من المشاهدين والمتابعين في العالم العربي.

ويحقق المسلسل نجاحاً ساحقاً منذ عرضه مع بداية شهر رمضان المبارك، ويتصدر الـ”ترند” يومياً ويحتل المراتب الأولى في أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية كأكثر الأعمال العربية مشاهدةً ومتابعةً، في ظاهرة هي الأولى من نوعها في أوساط الجمهور العربي بعدما أصبحت صور “سرية” و “سفينة” منتشرة في الشوارع المصرية والعربية، حسب منصة شاهد.

مستوحى من فيلم “سلام يا صاحبي”

وفاجأت مؤلفة المسلسل عبير سليمان مشاهدي مسلسل “ملوك الجدعنة”، بأن العمل مستلهم من فيلم “سلام يا صاحبي”، بطولة عادل إمام والراحل سعيد صالح، حسب ما صرحت في حوارات صحافية، مشيرة إلى أنه العمل خضع لمعالجة حديثة للفيلم مع الحبكة الدرامية، مع الخلط بين الحس الكوميدي ومشاهد الأكشن.

ينافس الأفلام الهندية

وبسبب أحداث المسلسل والمواقف غير منطقية في بعض الحلقات، يلقى المسلسل ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جعلته حسب وصف المتابعين ورواد السوشيال ميديا، ينافس بجدارة الأفلام الهندية، فبعض الحلقات شهدت عودة البطل إلى الحياة بعد تلقيه رصاصة في قلبه، ثم يهزم العصابة المسلحة بيديه العاريتين، وغيرها من المشاهد التي أثارت جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا.

يُذكر أن المسلسل بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويشاركهما البطولة نخبة من النجوم، أبرزهم النجم عمرو عبدالجليل، ورانيا يوسف، ودلال عبدالعزيز، وأحمد صفوت، وياسمين رئيس، وليد فواز وغيرهم، وهو من تأليف عبير سليمان وأمين جمال، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن إنتاج شركة “”الصبّاح إخوان”.