ملياردير التشفير.. كم تبلغ ثروة أغنى رجل في عالم العملات المشفرة؟!

تبلغ ثروة شانغبانغ زهاو الرئيس التنفيذي لشركة (Binance)، ستة وتسعين 96 مليار دولار، ما يجعله أغنى رجل في عالم العملات المشفرة، وفقًا لما كتبته بلومبرغ.

وأكدت الوكالة أن رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني بثروة تقدر بـ (92.9 مليار دولار) يحتل المرتبة الثانية في هذا المؤشر.

استحوذ رئيس “Binance” على العملة الرقمية البيتكوين الأكثر شهرة منذ عام 2014، ولا يزال يحتفظ بمعظم عملات البيتكوين.

يمتلك رجل الأعمال أيضًا عملات “Binance Coin”، والتي نمت بنحو 1300% العام الماضي.

تقدر بلومبرغ أن “Binance” حققت إيرادات لا تقل عن 20 مليار دولار في عام 2021. في الوقت نفسه، تراجعت عملة البيتكوين بأكثر من 8% منذ بداية العام، لتصل إلى 42.4 ألف دولار.

ومنصة Binance في الأساس منصة عبر الإنترنت مفتوحة على مدار الساعة و طيلة أيام الأسبوع تسمح للأشخاص بشراء العملات الرقمية المشفرة باستخدام البيتكوين، والعملات الاخرى المستقرة USDT التي تعد من أوائل Stablecoins المشفرة في التاريخ و ايضا يمكن شراء و بيع العملات المشفرة ب البطاقات البنكية ك Mastercard و Visa، بالمختصر المفيد بايننس منصة لكل شيئ يخص صناعة التشفير.

مميزات هذه المنصة

تتميز هذه المنصة الرائعة بالعديد من الميزات والحقائق التي سنقوم بسرد أهمها:

1- مؤسس Binance هو تشانجبينج تشاو، والذي يعرف في سيرته الذاتية بأنه انتقل من العمل في محل للبرجر إلى العمل في محطة بنزين محلية في الليل لتشغيل شركة ناشئة، ومن ثم قام بإنشاء منصة Binance ليصبح ملياردير خلال عام واحد فقط.

2- تمتلك منصة Binance محرك مطابق سريع بما فيه الكفاية لمعالجة 1.4 مليون معاملة كل ثانية وهو ما يجعلها أسرع منصة لتداول العملات الرقمية في العالم.

3- لا أحد يعرف المكان والموقع الخاص بخوادم المنصة حيث أن مؤسس الشركة دائم التنقل ولا يعيش في مكان واحد ولا يكشف أبدًا عن موقع مكاتب منصة Binance. وأشارت العديد من المقالات عن الموضوع.

Binance CEO CZ has the world’s biggest crypto fortune – an estimated $96 billion not including personal crypto holdings – according to the Bloomberg Billionaires Index https://t.co/v0AbvQYGbE

— Joanna Ossinger (@ossingerj) January 9, 2022