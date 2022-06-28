ملياردير بريطاني يتزوج من طباخة امريكية بزفاف فخم للغاية

في مظاهر حافلة بالثراء الفاحش عقد الملياردير البريطاني “بريفان هوارد”، قرانه على الطباخة الأمريكية الشهيرة “كارولين بايرون” في زفاف فخم للغاية في إيطاليا تكلف ما يصل إلى 10 مليون جنيه إسترليني.

حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”، قام مؤسس صندوق التحوط بريفان هوارد أسيت مانجمنت، 59 عاما، الذي يتباهى بصافي ثروته الشخصية بقيمة 1.6 مليار دولار، بعقد قرانه على الطباخة الأمريكية “كارولين بايرون”، البالغة من العمر 33 عاماً، والتي تعد الأميرة بياتريس من بين صديقاتها وذلك داخل فيلا أولمو في كومو، إيطاليا بعطلة نهاية الأسبوع.

ورد أن الملياردير البريطاني دفع 1.3 مليون يورو لتأجير القصر الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر على ضفاف البحيرة لمدة شهر تقريباً.

وحضر الزفاف كوكبة من النجوم من بينهم بيكسي لوت وزوجها الجديد أوليفر شيشاير، الذي احتفل في وقت سابق من هذا الشهر فقط بزفافهما.

وشاهد الحاضرون الزوجين وهما يقطعان عهود الزواج في احتفال يهودي تحت حجرة مزينة بالورود البيضاء، قبل أن تحي المطربة الامريكية الشخير ليدي جاجا حفل الزفاف وسط عرض هائل للألعاب النارية.

لم يخل حفل الزفاف من الجدل، حيث قيل إن السكان المحليون، كانوا غاضبون من إغلاق الفيلا والحدائق المحيطة بها لمدة شهر قبل عقد الزوجين قرانهما.

و قال نيك إيدي، خبير الثقافة الشعبية، لـ FEMAIL إن الزفاف كان كلف “أكثر من 10 مليون جنيه إسترليني” ، مضيفاً: “ان تكلفت احياء المطربة ليدي جاجا حفل الزفاف، يكلف وحدة أكثر من 3 ملايين دولار”.

وأوضح الخبير أن الزهور التي زينت القصر كلفت أكثر من 500 ألف جنيه استرلينى، بجانب توفير أماكن إقامة للطعام وتأجير المكان وعرض الألعاب النارية الفخم بالإضافة إلى الأمان مشيراً ان هذه العرس كان تكلفته أكثر من 10 مليون جنيه إسترليني”.