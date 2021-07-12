مليون مشاهدة بـ24 ساعة لـ"البنت القوية"

حقق الفنان اللبناني رقماً قياسياً بالمشاهدات بعدما طرح أغنيتيه الجديدة “البنت القوية” التي لاقت استحسان الجمهور.

وسجل كفوري بأقل من 24 ساعة على طرحه المليون مشاهدة على قناته الخاصة على “يوتيوب”.

كما تصدرت قائمة “الترند” في لبنان على الموقع نفسه.

الجدير ذكره أن العمل من كلمات وألحان سليم عساف، وكان إنتظر الجمهور هذا التعاون لسنوات، وتوزيع عمر صبّاغ وقد تم تسجيله في استوديو الملحن ملحم أبو شديد.

الفيديو كليب إتخذ طابع الأجواء الصيفية المرحة، وظهر فيها وهو يستمتع بوقته مع أصدقائه في منزله ويغني الأغنية التي إنتظرها محبوه منذ فترة طويلة.