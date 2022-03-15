ممثلة أجنبية تسخر من الأمير هاري وميغان ماركل

خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز BAFTA 2022، سخرت الممثلة الكوميدية الأسترالية ريبيل ويلسون من مقابلة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري، وهو ما أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وفي وسائل الإعلام.

وفي التفاصيل، استضافت ويلسون حفل توزيع جوائز BAFTA 2022 في قاعة ألبرت الملكية مساء الأحد الماضي، واستخدمت حسّها الفكاهي لإضفاء الكوميديا على الأجواء وسخرت من بعض الشخصيات المشهورة ومن بينهم زواج النجم ويل سميث.

كذلك سخرت نجمة Ghost Rider من مقابلة الأمير هاري وزوجته، قائلةً إن المقابلة تحوي كل شيء ابتداءً من الدراما وصولاً إلى الخيا لكنها مع الأسف لم تُرشّح في فئة الأفلام البريطانية البارزة في حفل BAFTAs 2022.

وأضافت أثناء تقديمها الترشيحات: “من الدراما إلى الخيال، كانت مقابلة أوبرا لهاري وميغان تحتوي على كل شيء، لكن لسوء الحظ لم تُرشَّح في هذه الفئة، إلاّ أن بعض الأفلام الرائعة حازت ترشيحات”.

يُذكر أن مقابلة الثنائي مع أوبرا تصدّرت حينها مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت نسبة مشاهدات عالية في كل أنحاء العالم، حيث كشفا عن العديد من الأسرار الصادمة حول العائلة المالكة والمواقف التي حدثت في القصر الملكي.