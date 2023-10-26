الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

ممثلة أميركية شهيرة تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمجازر بحق المدنيين

26 - أكتوبر - 2023
الممثلة الأميركية سوزان ساراندون

الممثلة الأميركية سوزان ساراندون

A A A
طباعة المقال

أدانت الممثلة الأميركية سوزان ساراندون جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وكمية المتفجرات التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على مدار 20 يوماً، منذ بدء الصراع العسكري بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول.

وأعربت ساراندون، الحائزة على جائزة الأوسكار، عن غضبها واستيائها من القصف الإسرائيلي المتواصل والمجازر التي يقوم بها في حق المدنيين في العديد من المناطق شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

واستعانت بصورة من حساب “فلسطين حرة”، تفيد بأن “كمية المتفجرات التي تم إسقاطها على غزة تجاوزت 12 ألف طن، أي ما يعادل حجم القنبلة النووية التي أسقطت على هيروشيما”. وكان وزن قنبلة هيروشيما 15 ألف طن، بالمقارنة مع حجم التطوير الذي طرأ على زيادة وقوة وفاعلية القنابل والمتفجرات عندما تتوزع على مساحة أكبر، تصبح قوتها أكبر منها عندما تسقط على مكان واحد.

واستخدمت إسرائيل متفجرات من نوع “آر دي إكس” (RDX) الذي يطلق عليه اسم “علم المتفجرات الكامل، وتعادل قوته 1.34 قوة “تي إن تي” (TNT)، التي ألقيت على هيروشيما.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدعم فيها ساراندون الشعب الفلسطيني وتدين الاحتلال الإسرائيلي، فلديها مواقف إيجابية في دعمها للقضية الفلسطينية، فسبق وأدانت إسرائيل واستيلائها على الأراضي الفلسطينية، في تغريدة تضمنت صورة مقتبسة من حساب منظمة “صوت يهودي من أجل السلام Jewish Voice for Peace”، يقارن مساحة الأرض التي استولى عليها مستوطنون في فلسطين بين عام 1918 و2021، وأخرى في الولايات المتحدة انتزعت من سكانها الأصليين بين عامي 1492 و2021، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم السكان الأصليين في الولايات المتحدة.

 

    المزيد من منوعات

    لافتة باللغة الإنجليزية كتب عليها "نحن الهنود نساند غزة"
    طوفان الأقصى
    فيديو لمسيرة في الهند.. ما حقيقة رفع علم إيطاليا "بالخطأ" بدل فلسطين؟
    علي الحجار
    هل تنفع الأغنية في زمن الحرب؟!
    "ساعدونا لنبقى على قيد الحياة".. كلمات مؤثرة لنجل وائل الدحدوح قبل استشهاده

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار في محيط مستشفى المعمداني
    طوفان الأقصى
    صحيفتا لوموند ونيويورك تايمز تكشفان الحقيقة.. صاروخ مجزرة المعمداني انطلق من هنا!
    الجيش الاسرائيلي
    طوفان الأقصى
    فيديو.. إسرائيل توثق: جنودنا دخلوا غزة ليلاً
    الجيش الاسرائيلي
    طوفان الأقصى
    "القنابل الإسفنجية".. الخطوة المقبلة لإسرائيل في حربها ضد حماس