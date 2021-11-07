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ممثلة عربية تشارك في أحدث أفلام هوليوود

7 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2021 4:27 مساءً

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شاركت الفنانة الجزائرية، صوفيا بوتلة، في أحدث أفلام هوليود المتعلقة بالخيال العلمي، والذي جاء بعنوان يحمل عنوان “القمر المتمرد Rebel Moon”.

ونشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر تدوينة عبر حسابها على موقع “فيسبوك” جاء فيها: “يسعد سفارة الولايات المتحدة أن تتلقى أخبار مشاركة الممثلة الجزائرية صوفيا بوتلة في الفيلم القادم “Rebel Moon”. سيقوم زاك سنايدر بإخراج مغامرة الخيال العلمي على Netflix ، سنايدر معروف بأفلام مثل “300” و “Man of Steel” و “Watchmen”.

وأضافت: “حصلت بوتلة على أول دور رئيسي لها في فيلم The Kingsman ، ثم شاركت في بطولتها في فيلم The Mummy مع توم كروز و Atomic Blonde مع تشارليز ثيرون. تنحدر بوتلة من حي باب الواد بالجزائر العاصمة وهي ابنة مغني الجاز صافي بوتلة. تعتبر صوفيا مثال آخر على كيفية ازدهار الجالية الجزائرية في الولايات المتحدة في مجموعة واسعة من المجالات ، من ريادة الأعمال إلى الفنون إلى العلوم”.

ووردت أنباء شهر أفريل، عن أخذ بوتلة دور البطولة في فيلم جديد حول الخيال العلمي على المريخ يحمل عنوان “المستوطنون”.

تدور أحداث الفيلم المثير حول عائلة من اللاجئين فروا من الأرض ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في أرض كوكب المريخ المهجورة.

الفيلم هو أول ظهور روائي طويل للكاتب والمخرج وايت روكفلر، حيث تلعب بوتلة دور “إلسا”، وهي أم تحاول حماية ابنتها “ريمي” البالغة من العمر 9 سنوات، عندما يتبعهم المستوطنون وهم يحاولون بناء حياة في التضاريس الغريبة القاسية.

يذكر أن الممثلة الجزائرية بوتلة شاركت النجم العالمي توم كروز بطولة فيلم المومياء، كما شاركت في العديد من الأعمال الفنية الهوليودية.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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