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ممثل لبنانيّ يشنّ هجوماً عنيفاً على نادين نسيب نجيم

منذ 10 دقائق
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

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بعد التغريدة التي نشرتها بعد الزلزال الذي ضرب يوم أمس أنطاكيا في تركيا، شنّ الممثل والكاتب المسرحي زياد عيتاني هجوماً على الممثلة نادين نسيب نجيم، وكتب عبر حسابه على “تويتر”:

“افدحريشك شو بلا اخلاق، لك العمى شو فالتة ع الناس، بستبهبلي وبس الناس ترد عليكي بتنشريها ، لك شو هالطفيلية انت، ناقصينك العالم، ما الحق عليكي الحق على يلي عملك وسلطك على البشر، لا مضمون ينحكى فيه، وركبتي شقلة بالواسطة وكلمتين ما بتعرفي تحكي

استحي بقا..”.

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