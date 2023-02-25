ممثل لبنانيّ يشنّ هجوماً عنيفاً على نادين نسيب نجيم

بعد التغريدة التي نشرتها بعد الزلزال الذي ضرب يوم أمس أنطاكيا في تركيا، شنّ الممثل والكاتب المسرحي زياد عيتاني هجوماً على الممثلة نادين نسيب نجيم، وكتب عبر حسابه على “تويتر”:

“افدحريشك شو بلا اخلاق، لك العمى شو فالتة ع الناس، بستبهبلي وبس الناس ترد عليكي بتنشريها ، لك شو هالطفيلية انت، ناقصينك العالم، ما الحق عليكي الحق على يلي عملك وسلطك على البشر، لا مضمون ينحكى فيه، وركبتي شقلة بالواسطة وكلمتين ما بتعرفي تحكي

استحي بقا..”.

افدحريشك شو بلا اخلاق، لك العمى شو فالتة ع الناس ، بستبهبلي وبس الناس ترد عليكي بتنشريها ، لك شو هالطفيلية انت ، ناقصينك العالم، ما الحق عليكي الحق على يلي عملك وسلطك على البشر، لا مضمون ينحكى فيه، وركبتي شقلة بالواسطة وكلمتين ما بتعرفي تحكي

استحي بقا .. pic.twitter.com/YR26G2wddi — ziad itani (@ZiadItanioff) February 20, 2023