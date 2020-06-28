“ممر شرف” من السيتي للبطل ليفربول

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قرر فريق مانشستر سيتي وقوف بممر شرفي لبطل البريمرليغ فريق ليفربول خلال مباراتهم القادمة .

أكد المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا أن فريقه مانشستر سيتي سيقف في ممر شرفي لمنافسه ليفربول المتوج حديثا بطلا للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، عندما يلتقي الفريقان باستاد الاتحاد يوم الخميس القادم.

ويحل ليفربول ضيفا على إستاد الاتحاد التابع لسيتي مساء الخميس الثاني من يوليو، ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من البريمرليغ، في أول مباراة له بعدما حسم لقب الدوري لصالحه للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وتوج النادي الأحمر بطلا لإنكلترا هذا الأسبوع، بعد خسارة مطارده المباشر سيتي أمام مضيفه تشلسي بنتيجة 1-2 في المرحلة الحادية والثلاثين، وابتعد ليفربول بفارق 23 نقطة في الصدارة، مع تبقي سبع مباريات فقط.

وأضاف غوارديولا الذي قاد سيتي إلى لقب الدوري في الموسمين المنصرمين، أن ليفربول بقيادة الألماني يورغن كلوب، يستحق التكريم، لاسيما اصطفاف لاعبيه في ممر شرفي للاعبي الفريق المنافس لدى دخولهم أرض الملعب.

وقال: “بالطبع سنقوم بذلك (…) سنقوم بالوقف في ممر شرفي”، مشيراً “دائما ما نستضيف ليفربول بطريقة مذهلة عندما يأتون إلى ملعبنا لأنهم يستحقون ذلك”.

وتطرق الإسباني الذي يشرف على تدريب سيتي منذ العام 2016، إلى الأداء الذي قدمه الفريق في الدوري المحلي خلال موسم 2019-2020، رافضا أي تلميح إلى أن لاعبيه لم يظهروا رغبة بإحراز اللقب للمرة الثالثة تواليا.

وقاد غوارديولا فريقه لإحراز لقب الدوري الممتاز مرتين، ولقب كأس الاتحاد الإنكليزي، ولقب كأس الرابطة ثلاث مرات، ولقب درع المجتمع مرتين، وحقق سيتي مع غوارديولا في موسم 2018-2019 ثلاثية محلية غير مسبوقة من خلال الدوري والكأس وكأس الرابطة.

وتابع المدرب السابق لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني: “القيام بما قمنا به في أصعب دوري في العالم هو أمر صعب جدا، لكن لا يمكننا أن نفوز طوال الوقت. كان ثمة فريق استثنائي، وعندما يكون الفريق استثنائيا، ما أدعو إليه هو التعلم منه وتهنئته. الأمر بسيط”.

وحقق ليفربول إنجازا قياسيا هذا الموسم بحسم لقب الدوري لصالحه قبل نهاية الموسم بـ7 جولات.