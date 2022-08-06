السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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ممنوع التصوير او ارتداء الشورت.. هذه شروط حضور حفل كاظم الساهر في مصر

منذ 42 دقيقة
كاظم الساهر

كاظم الساهر

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كشفت دار الأوبرا عن موعد حفل كاظم الساهر على مسرح النافورة وهو حفل خاص، يقام يوم الثلاثاء9 أغسطس المقبل، ووضعت الأوبرا عددا من الشروط لحضور الحفل الذي يبدأ يستقبل الجمهور في السابعة مساء.

ومن شروط الحفل: ارتداء الزى اللائق بالمكان “ممنوع ارتداء الشورت”، وغير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

كما أكدت الأوبرا ضرورة الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، إضافة لعدم تحريك المقاعد من مكانها ومنع دخول الأطفال الاقل من 7 سنوات، إضافة لمنع التصوير.

وكانت النجمة الإماراتية بلقيس قد أطلقت أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “أهل العشق” والتي تجمعها بقيصر الغناء كاظم الساهر، والأغنية من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومن ألحان فايز السعيد، ويأتى طرح الأغنية بعد انتظار خمس سنوات منذ تنفيذها بين بلقيس وكاظم.

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