ممنوع الرقص والتدخين.. شروط حفل شيرين في الكويت

أنهت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الأربعاء، استعداداتها الأخيرة قبل حفلها المقام في أرينا الكويت، والذي أثار جدلا واسعا عقب الكشف عن شروط حضوره.

مصدر مقرب من الفنانة شيرين عبد الوهاب، في تصريح لموقع “مصراوي”، قال ،:” الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعدت برنامج قوي جدا ، يضم مجموعة من الأغاني التي قدمتها خلال مشوارها، ولديها حماس كبير للحفل المقام في أرينا الكويت مساء غدا الخميس الموافق 12 يناير”.

وعن الجدل المثار حول شروط الحفل، قال ،:” منع الرقص، والتدخين بمختلف أنواعه، وكذلك التصوير، كلها شروط تخص المكان، وطبقت بالفعل في حفل الفنانة أنغام والمطرب نبيل شعيل، ولا دخل إطلاقا للفنانة شيرين عبد الوهاب”.

الشركة المنظمة، طرحت تذاكر الحفل للحجز عبر موقعها الإلكتروني، وقسمت أسعارها إلى 10 فئات، وهي 200 ، و 180، و 150، و 130، و 110، و 90، و 70، و 65، و 45، و 30 دينار كويتي.

وحدد القائمون على الحفل، مجموعة شروط لحضوره، منها أن يكون الحاضرين أكبر من 10 سنوات، وأي شخص أقل من 16 عامًا برفقة شخص بالغ يزيد عمره عن 18 عامًا، و لا يُسمح بكاميرات احترافية أو مسجلات صوت أو فيديو، بالإضافة إلى منع التدخين بالسجائر الإليكترونية، والتزام تام بالتواجد في المقاعد، ومنع الرقص.

الحفل، هو الأول الذي تحييه الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد الجدل الذي أثارته زيارتها إلى لبنان، و خضوعها للتحقيق أمام السلطات اللبنانية، عقب زيارتها الفنان فضل شاكر، وكان مقررًا إقامته في 29 أكتوبر الماضي، قبل ان يتم تأجيله بسبب حجزها في احدى المصحات لعلاج الإدمان، بناءا على طلب شقيقها.