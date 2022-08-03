منافسة محتدمة بين برشلونة وسان جرمان لخطف نجم مانشستر سيتي

يتحضّر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لمنافسة برشلونة الإسباني، من أجل الفوز بصفقة ثقيلة من الدوري الإنكليزي، هذا الصيف.

في هذا الاطار، أفادت شبكة “فوت ميركاتو الفرنسية” بأن “بي إس جي” يجّهز نفسه لضم “برناردو سيلفا”، نجم مانشستر سيتي، الذي أبدى استعدادًا للعودة مجددا للدوري الفرنسي.

وأشارت الى أن سان جيرمان يراهن في هذه الصفقة على مستشاره الرياضي، لويس كامبوس، الذي كان وراء انضمام سيلفا إلى موناكو.

كذلك، أوضحت أن النادي الإنكليزي يقدر لاعبه البرتغالي بمبلغ يتراوح بين 80 إلى 85 مليون يورو، علما بأنه انضم إلى السيتي قادمًا من موناكو في صيف 2017 مقابل 50 مليون يورو.

كما أشارت إلى أن ما يعطل برشلونة عن صفقة برناردو سيلفا (27 عاما) هو عدم تخلص النادي الكتالوني من لاعبه الهولندي “فرينكي دي يونغ”.

ولفتت إلى أن برناردو لعب 252 مباراة مع السيتي في 5 مواسم، سجل خلالها 48 هدفًا إضافة إلى 51 تمريرة حاسمة.