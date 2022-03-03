منافسة محتدمة على شراء حق بث مسلسل من بطولة زيلينسكي

مع تعاظم دوره الحقيقي في السياسة الدولية على إثر الغزو الروسي لبلاده، زاد اهتمام الرأي العام في مختلف الدول بكل ما يخص الرئيس الأوكراني، القادم من عالم الكوميديا.

إذ تتنافس شركات في دول عدة على الحصول على حق بث مسلسل “خادم الشعب”، وهو مسلسل كوميدي من بطولة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل أن يصبح رئيسا، يقوم فيه بدور بصفته الرئيس الأوكراني.

وبالعودة إلى عام 2015، قام الممثل الكوميدي زيلينسكي آنذاك بدور فاسيلي بتروفيتش غولوبورودكو، المعلم بمدرسة ثانوية انتقل إلى الرئاسة بعد أن نشر أحد طلابه مقطعا مسجلا مصورا له وهو يدين الفساد الرسمي في أوكرانيا.

وفي سياق المسلسل، يبدأ غولوبورودكو في إدارة شؤون البلاد، متجنبا مزايا كونه قائدا من خلال الحفاظ على حياته العادية.

حقق المسلسل نجاحا كبيرا في أوكرانيا، حيث استمر لمدة ثلاثة مواسم، وبلغ الاهتمام ذروته منذ تعرض البلاد لهجوم من روسيا. وأعلنت القناة الرابعة الإنجليزية أن لديها حقوق بث المسلسل في المملكة المتحدة، وتخطط لبث حلقة يوم الأحد.

وأفادت شركة إيكو رايتس، صاحبة حقوق البث، عن صفقات مع قنوات تلفزيونية في الشرق الأوسط واليونان ورومانيا، إضافة إلى محطات إذاعية في بلغاريا ومولدوفا وإستونيا وفرنسا وفنلندا وجورجيا.

وتبرعت إيكو رايتس بمبلغ 50000 يورو للصليب الأحمر الأوكراني، كما أزالت الشركة أي عروض تلفزيونية روسية أو روسية الإنتاج من برامجها.

المسلسل فاز بجائزة أفضل مسلسل روائي طويل في حفل توزيع جوائز تيلي ترايمف في أوكرانيا، وأيضا بجائزة غولد ريمي للكوميديا ​​التليفزيونية عام 2016 في مهرجان وورلد فيست في هيوستن.