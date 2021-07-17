منة شلبي تعلن دعمها لقرارات أشرف زكي ضد حلا شيحة

لا تزال قضية الفنانة حلا شيحة تتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا السياق، أكدت الممثلة المصرية منة شلبي، دعمها لنقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، في جميع قراراته.

وكتبت منة شلبي عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “كل الاحترام والدعم والتقدير لنقيب المهن التمثيلية أستاذي الخلوق الجدع أشرف زكي في جميع قراراته. الفن مهنة عظيمة والموهبة منحة ورزق من ربنا”.

ويأتي تعليق منة شلبي في إطار حالة الجدل التي لم تتوقف منذ نشر الممثلة المصرية حلا شيحة منشورا عبر حسابها على “إنستغرام” علقت فيه على تداول مقطع غنائي مصور من أغنية “بحبك” من فيلم “مش أنا” والذي أعلنت “تبرؤها منه”.

وقالت إنها تفاجئت “من نشر الفيديو في أيام ذي الحجة”، وإنها بكت عندما رأت الفيديو المصنوع من مشاهد متفرقة من فيلم “مش أنا”، خاصة بعد طلبات تتعلق بالفيلم طلبتها من بطل الفيلم تامر حسني الصيف الماضي.

وكتبت شيحة في منشورها: “أنا على علم ومتأكدة من أن زملائي في داخلهم خير ولكن للأسف فتنة الشهرة والنجاح لا تدعنا نرى ونقيس الأمور بشكل صحيح”.

ويأتي تعليق منة شلبي في إطار حالة الجدل التي لم تتوقف منذ نشر الممثلة المصرية حلا شيحة منشورا عبر حسابها على “إنستغرام” علقت فيه على تداول مقطع غنائي مصور من أغنية “بحبك” من فيلم “مش أنا” والذي أعلنت “تبرؤها منه”.

وقالت إنها تفاجئت “من نشر الفيديو في أيام ذي الحجة”، وإنها بكت عندما رأت الفيديو المصنوع من مشاهد متفرقة من فيلم “مش أنا”، خاصة بعد طلبات تتعلق بالفيلم طلبتها من بطل الفيلم تامر حسني الصيف الماضي.

وكتبت شيحة في منشورها: “أنا على علم ومتأكدة من أن زملائي في داخلهم خير ولكن للأسف فتنة الشهرة والنجاح لا تدعنا نرى ونقيس الأمور بشكل صحيح”.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إم بي سي مصر”: “مش مصدق اللي حصل لا عودة للناس اللي بتطلع تقول الفن حرام ولا مكان لها في النقابة، والسيدة اللي كتبت الكلام ده أنا زعلان على أني وافقت على عودتها، وهي أصلا كانت غير موجودة في النقابة، ولما عادت بعد إلحاح، راجعة بتصريح، ولن تكون عضوة بالنقابة”.

ونشر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية بيانا عبر “فيسبوك” يعلن فيه “رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري، طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة”.