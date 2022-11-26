منة شلبي تنجو من الحبس الاحتياطي.. والنيابة العامة تكشف السر!

أكدت السلطات القضائية المصرية (السبت 226-11-2022) صحة المعلومات المتداولة عن الوضع القانوني للفنانة المصرية منة شلبي، بشأن عدم خضوع شلبي لتحليل مخدرات، وعدم حبسها احتياطيا.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت بوقت سابق بإخلاء سبيل الممثلة منى شلبي بعد استجوابها على إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضماناً ماليًا قدره خمسون ألف جنيه.

وقالت مصدر قضائي مصري، أن “النيابة العامة تعاملت مع الفنانة منة شلبي كغيرها من المتهمين في القضايا التي يتم عرضها عليها، ولم تحصل الفنانة على مميزات خاصة

وذكر المصدر أنه لا يُحبس في التعاطي إلا من يُضبط بكميات تكون للاتجار عادة.

وأضاف أن التعاطي إذا كان الجريمة الوحيدة، وغير مرتبط بقرينة أخرى مثل قيادة سيارة، أو ارتكاب جريمة أخرى، فإنه يتم إخلاء السبيل.

وعن عدم الأمر بإجراء تحليل تعاطي المخدرات لمنة شلبي، أكد المصدر أن” النيابة لم تأمر بإجراء التحليل للفنانة لأنها كانت قادمة من الخارج، وأن إجراء التحليل لها إن أسفر عن إيجابية العينة، فهو يثبت أن التعاطي كان في الخارج وليس داخل مصر”.

وأشار إلى أن” تعاطي المخدرات في خارج مصر ليس مناط عقاب، لأنها قد تكون تعاطت المخدرات في دولة لا تُعاقب على التعاطي، وبالتالي فإن النيابة العامة بصدد تحقيق جريمة محددة وهي الإحراز بغرض التعاطي وليس التعاطي نفسه”.

وشدد المصدر القضائي على أنه” لا يتصور عقلا ولا منطقا، أن يعامل أي مواطن أمام جهات التحقيق معاملة تختلف عن غيره ممن اتهم بارتكاب ذات الجرائم، وأن الجميع أمام القانون سواء”.