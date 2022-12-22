منة شلبي خلال التحقيقات: أنا بدخن الفيب فقط

بعدما أمرت النيابة المصرية بإحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية، لمعاقبتها بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، كشفت وسائل إعلام محلية نص التحقيقات واعترافات النجمة الشابة.

وكشفت التحقيقات التي أجريت مع الفنانة نفيها معرفتها بالمضبوطات، مؤكدة أن شنطها تم تفتيشها في غرفة بعيدة عنها، وأنها كانت تحمل أدوات تجميل وليس كما قيل إنها مواد مخدرة، مبينة أن كل ما كانت تحمله أداة تدخين “فيب” فقط.

وقالت منة شلبي بعد القبض عليها في مطار القاهرة يوم 25 نوفمبر الماضي قادمة من أميركا، بتهمة حيازة مواد مخدرة، إنها كانت في نيويورك لحضور مهرجان “انتر ناشيونال”، وأثناء عودتها للبلاد تم احتجازها في غرفة الأمن وقتها.

كما تابعت: “وأنا في مطار القاهرة عديت على الجمارك، وأنا خارجة وكان معايا 3 شنط والدنيا كانت زحمة وأنا حطيت الشنط اللي معايا على السير علشان يتشاف فيها إيه، ولقيت واحد من اللي واقفين في الجمرك بيقولي معاكي سجارة إلكترونية، فأنا قولتله إني بدخن VAPE، وكنت بفتح الشنطة علشان أوريله الفيب، فلقيت واحد تاني جه وقالي إحنا هنفتح بقية الشنط نشوفها وأنا وافقت وقولتله اتفضل، وقعد يقلب في الشنط وبعدين أتى واحد ثالث كان بيفتش معاهم وأنا طلعت السجاير الإلكترونية وواحد منهم قالي ممكن تقعدي شوية ووداني غرفة في الجمارك قعدت فيها شوية والشنط كانت معاهم في الوقت ده”.

وأكملت منة شلبي في أقوالها “لقيت ناس كتير وضباط مطلعين علبة مكياج لونها أخضر بيقولولي إن دي فيها ماريغوانا فقولتله مفيش الكلام ده مش صح وده مكياج عادي بعدين لقيته بيقولي معاكي كوكايين، قولتله أنا مش بشرب الحاجات دي أصلا وبعدين قالولي طيب استني شوية، وبقيت سامعة کلام کتیر برا، وبعد ساعتين تلاتة لقيتهم بيقلولي اطلبي المحامي بتاعك فبقولهم إيه اللي حصل، قالولي إنتي معك ماريغوانا، وبعدين قالي إنتي هتتعرضي على النيابة، في الوقت ده أنا كنت قاعدة فلقيت أخبار نازلة إني مقبوض عليا ومعايا مخدرات وفضلت هناك لحد لما جيت هنا واتعرضت على النيابة”.

وكانت النيابة المصرية، أمرت أمس الأربعاء 21\12\2022، بإحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات.

واتهمت النيابة الفنانة بإحرازها الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، مصيفة أنها أقامت عليها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحل ضبطها، فضلًا عما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.