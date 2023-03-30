منة فضالي تكشف سبب ارتباطها برجال أكبر منها سنًا

قالت الفنانة منة فضالي، إن سبب ارتباطها برجال أكبر منها سنًا مؤكدة أنه يعود بسبب ترك والدها لها، وهي في مرحلة الطفولة.

وتابعت منة، ببرنامج VIP : بابا موجود ومش موجود، وكنت شايفة طول الوقت أنه مش موجود بارادته، بزعل، واتعودت أبقى قوية واني معتمدتش على حد، وكنت بدور على الارتباط اني ارتبط بناس أكبر مني سنًا، وكنت بدور على الأب في علاقاتي، وكنت مرتبطة بناس أكبر مني بـ 30 سنة، وبطلت دلوقتي أدور عليه، وعندي عماتي بيسألوا عليا وأعمامي بيكلموني طول الوقت ولكن مبنتقابلش باستمرار، وعندي عمة مفضلة بحبها، وعندي أخوات مسافرين برا مصر، وأخوات معرفش عنهم حاجة.

منة فضالي، استكملت حديثها: أنا كبرت واتعودت أكون لوحدي، بعد ما كبرت حسيت اني مش خسرانة، أمي تعبت وشقيت عشان تكبرني، وكنت بشوف ده، عندي صحابي بيتطلقوا قريب وقولتلهم متطلقوش عشان الأطفال هتدفع تمن ده محدش هيدفع التمن غيرهم، وهو مش حاسس انه بيخسر ولاده وهيفتقد يشوفهم وهما بيكبروا، أي حد بيخسر ولاده في الوقت ده عمره ما هينفع يرجعهم تاني.

منة فضالي تابعت: شفت والدي لأول مرة وأنا عندي 21 سنة، وجالي عريس وقعد معاه وكان العريس عايش في أوروبا، وقالهم خدوها ومش عايز منكم أي حاجة واحنا بنشتري راجل، وقال لأمي هما بيحبوا بعض وخلينا نخلص، ولما العريس حكالي قولتله مستحيل بابا يعمل كدا، قالي لأ قالي كدا، مستحيل أب يعمل كدا.

أضافت منة: لما بتفرج على فيلم أو مسلسل وبشوف مشاهد عن الأب بعيط، وأنا شخصية حساسة وكل حاجة بتأثر فيا، ومبحسش اني عايزة أكلمه، هو ميعرفش عني حاجة ده بابا ناسي عيد ميلادي، عمري ما حسيت انه عنده مشاعر تجاههي.

تشارك منة فضالي في دراما رمضان 2023 بمسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان وزينة ومي كساب وإيمان العاصي وأحمد فهيم وهالة صدقي وعدد من الفنانين ومن إخراج محمد سامي.