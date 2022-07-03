منتجو الأفلام يستغلون بروس ويليس أثناء مرضه.. اليكم التفاصيل

كشف تقرير جديد أن الممثل العالمي، بروس ويليس، تم استغلاله من قبل منتجي الأفلام، الذين استمروا في تصويره على الرغم من أنه لم يكن قادرا على تذكر خطواته أو أدائه بسبب فقدان القدرة على الكلام.

وذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” أن المنتج راندال إيميت (51 عاماً)، كان على علم بحالة الممثل الشهير الصحية، لكنه دفعه للعمل على الرغم من صعوبة ذلك.

كما كان إيميت هو المنتج لـ Midnight in the Switchgrass ، أحد أكثر أفلام ويليس 67 عاماً، الحديثة شهرة والذي ظهر فيه كضابط في مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفي سبتمبر 2020، لم يتمكن المخرج من إقناع بروس ويليس بركل الباب حتى بمساعدة منسق حيلة، وفقًا للعديد من أفراد الطاقم، وبسبب الإحباط غادر الممثل مكان التصوير وهو يتساءل بارتباك “هل فعلت شيئًا خاطئًا؟”.

كما ذكر التقرير أن إيميت اتصل بخطيبته كينت، وقال لها وهو يبكي: “لا يمكنني فعل هذا بعد الآن”، مضيفاً: “إنه أمر محزن للغاية. لا يستطيع بروس تذكر أي من سطوره.. إنه لا يعرف مكانه”.

لكن المخرج لم يتوقف عن العمل مع نجم Die hard بعد تلك المكالمة الهاتفية، وواصل إنتاج خمسة أفلام حركة أخرى مع ويليس.

من جانبه، نفى إيميت المزاعم العديدة في تقرير “لوس أنجلوس تايمز”. قائلا: إن المحادثة مع كينت لم تحدث وإنه لم يكن على علم بتدهور صحة ويليس.

وقالت المتحدثة باسمه سالي هوفمايستر في بيان أرسلته لصحيفة The Post “إن راندال فخور جدًا بالعمل الذي قام به هو وبروس ويليس على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية”.

كما أضافت “في كل فيلم عملوا معًا، استمتع بروس بالتواجد في موقع التصوير ولعب الغولف والذهاب إلى العشاء والتواصل مع الطاقم.. وإذا لم يكن ويليس يريد أن يكون في موقع التصوير، فلن يكون هناك”، مشيرة إلى أن الممثل العالمي هو أحد أعظم الممثلين في عصره وسعى وراءه العديد من شركات الإنتاج حتى تقاعده مؤخرًا.

وقالت إن “راندال يعد من بين أقرب أصدقاء بروس ويليس”.

يذكر أن عائلة ويليس أعلنت في 30 مارس الماضي أن الممثل الشهير قد تم تشخيصه بالحبسة الكلامية، وهو ضعف لغوي يؤثر على قدرة الشخص على فهم الكلام.

وأعلنوا أنه سيتقاعد من التمثيل بعد مسيرة مهنية طويلة امتدت لأكثر من 40 عامًا وتضمنت مشاريع متنوعة.