منتخب ألمانيا يخوض مباراته الدولية رقم 1000 أمام أوكرانيا

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم، الإثنين، إن المنتخب الأول سيخوض ثلاث مباريات ودية في يونيو حزيران المقبل وستكون مباراته الدولية رقم 1000 هي مباراة خيرية أمام أوكرانيا.

ومع استضافة ألمانيا لبطولة أوروبا العام المقبل، لن يشارك المضيف في التصفيات وسيخوض مباريات ودية بدلا من ذلك للتحضير للبطولة.

وستلعب ألمانيا أمام أوكرانيا في 12 يونيو في بريمن، تليها مباراة ضد بولندا في وارسو في 16 يونيو وأخيرا ضد كولومبيا في 20 يونيو في جيلسنكيرشن.

وقال رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف “المباراة الدولية رقم 1000 للمنتخب الألماني للرجال هي حدث خاص للغاية. نريد استخدامها لإرسال إشارة واضحة للسلام والتفاهم الدولي وضد الحرب والدمار.

“ولهذا السبب نحن سعداء لأننا نستطيع أن نخوض مباراة دولية مع أوكرانيا ومن أجلها بمناسبة ذكرى تأسيسنا”.

وقال الاتحاد الألماني للعبة إن المؤسسة التابعة له وشركائه قدموا أكثر من عشرة ملايين يورو (11.03 مليون دولار) لمشروعات اجتماعية في أوكرانيا العام الماضي بعد الغزو الروسي الذي وصفته موسكو بأنه “عملية خاصة”.

وقال رودي فولر المدير الرياضي للمنتخب الألماني “استاد فيسر (في بريمن) يوفر المكان المناسب لمباراة ذات ذكرى خاصة مثل هذه، والتي لا يمكننا من خلالها فقط إظهار دعمنا لأوكرانيا، ولكن أيضا تقديم مساعدة ملموسة وجمع التبرعات”.

ولم تخسر ألمانيا، التي خرجت من كأس العالم بقطر في دور المجموعات، أمام أوكرانيا في ثماني مباريات. والتقى المنتخبان آخر مرة في نوفمبر تشرين الثاني 2020 في دوري الأمم حيث فازت ألمانيا 3-1.