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منتخب العراق للشباب يبدأ تدريباته استعداداً لكأس العالم

منذ 5 دقائق
منتخب العراق للشباب

منتخب العراق للشباب

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يبدأ المنتخب العراقي للشباب، مساء اليوم السبت، تدريباته في ملعب المدينة، ضمن المرحلة الأولى من استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقرر لها في 20 أيار (مايو) المقبل في الأرجنتين، بدلاً من إندونيسيا.

ويستمر التجمع حتى 14 نيسان (أبريل) الجاري، حيث يتولى المدير الإداري نديم كريم مهمة الاتصال ومخاطبة الأندية، التي يحترف فيها 6 لاعبين اختارهم المدرب عماد محمد ضمن التشكيلة، التي ستخوض كأس العالم، وهم: زيدان إقبال، آلاي فاضل، ألكسندر أوراها، يوسف الإمام، آدم طالب وشربل عوني، بهدف حضورهم للمشاركة في المعسكرات التدريبية.

وستقام المرحلة الثانية، التي ستكون في إسبانيا، بين 15 نيسان (أبريل) الحالي و5 أيار (مايو) المقبل، تتخللها 4 مباريات مع منتخبات ستشارك في كأس العالم المقبلة.

أما المرحلة الثالثة من الإعداد، فستكون في العراق، وتتضمن استضافة أحد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، أو خوض مباراتين مع أندية الدوري الممتاز.

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