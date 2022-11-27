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منتخب المغرب يحقق مفاجأة كبيرة بالفوز 2-0 على بلجيكا في نهائيات كأس العالم

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2022 5:21 مساءً
المنتخب المغربي عقب فوزه على نظيره البلجيكي

المنتخب المغربي عقب فوزه على نظيره البلجيكي (رويترز)

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سجل البديلان عبد الحميد صبيري وزكريا أبو خلال في الشوط الثاني، ليفوز المغرب 2-صفر على بلجيكا في مفاجأة كبيرة (الأحد 27-11-2022) ويعزز فرصه في التأهل لدور 16 بكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 1986.

وهز صبيري الشباك من ركلة حرة في الدقيقة 73 وأضاف أبو خلال الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة رائعة من مدى قريب بعد مهارة فردية من حكيم زياش.

وأظهر المغرب جرأة هجومية أكبر أمام المصنفة الثانية عالميا، كما لعب بصلابة دفاعية وأغلق المنافذ أمام منافسه مستغلا تشجيعا حماسيا في استاد الثمامة بالدوحة وسط حضور نحو 44 ألف متفرج.

وتألق الحارس منير المحمدي (الكجوي) رغم مشاركته المفاجئة قبل لحظات من انطلاق اللقاء بعد إصابة الحارس الأساسي ياسين بونو الذي شارك في مراسم عزف النشيد الوطني.

ورفع المغرب، الذي تعادل دون أهداف مع كرواتيا وصيفة بطلة العالم في الجولة الأولى، رصيده إلى أربع نقاط متصدرا المجموعة السادسة، مقابل ثلاث نقاط لبلجيكا.

وتلعب كرواتيا مع كندا في وقت لاحق اليوم بنفس المجموعة.

وألغي هدف للمغرب قبل نهاية الشوط الأول عبر حكيم زياش من ركلة حرة جانبية باغتت كورتوا في الزاوية القريبة للمرمى بداعي التسلل بعد العودة لنظام حكم الفيديو المساعد.

لكن صبيري سجل بنفس الطريقة قبل 17 دقيقة من النهاية بعد أن تجنب المدافع رومان سايس السقوط في مصيدة التسلل هذه المرة وخدعت الكرة الحارس تيبو كورتوا.

وأضاف أبو خلال الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع بتسديدة في سقف الشباك بعد جهد رائع من زياش.

    المصدر :
  • رويترز

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