الأحد 28 ذو الحجة 1444 ﻫ - 16 يوليو 2023 |
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منتخب لبنان في الكرة الطائرة الشاطئية يتأهل لكأس العالم

منذ 12 دقيقة
منتخب لبنان في الكرة الطائرة الشاطئية

منتخب لبنان في الكرة الطائرة الشاطئية

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تأهل منتخب لبنان لتحت الـ 21 سنة ذكور في الكرة الطائرة الشاطئية الى نهائيات بطولة العالم التي ستقام في تشرين الثاني المقبل في تايلاند بعدما احتل المركز الرابع في بطولة آسيا التي أقيمت في العاصمة التايلاندية بانكوك في انجاز تاريخي للكرة الطائرة التي تعيش ابهى ايامها هذه الأيام مع احراز منتخب لبنان للسيدات لقب بطولة غرب آسيا التي جرت في العاصمة الأردنية عمّان في شهر تشرين الثاني الفائت ومن دون أي خسارة.

وتأهل منتخب لبنان بجدارة الى كأس العالم للناشئين مع الدول التالية: أستراليا والصين وايران وكازاخستان، واحتل لبنان المركز الرابع الأحد مما خوّله التأهل الى اكبر استحقاق عالمي.

وتألف المنتخب اللبناني من اللاعبين عمر مارك ابي كرم وهادي شادي شبيب بقيادة المدرب الوطني وليم الأسمر والمدرب فريد موسى الذي شارك المدرب الأسمر في تحضير المنتخب. وستصل البعثة اللبنانية الى مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة السادسة من صباح الثلاثاء 18 تموز الجاري وسيقام لها استقبال حافل.

وفي هذا الاطار، اتصل رئيس اتحاد الكرة الطائرة وليد القاصوف بالبعثة وهنأها، باسم عائلة الكرة الطائرة اللبنانية على إنجازها الدولي المحقق.

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