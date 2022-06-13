منتخب لبنان للشباب يكرّر فوزه على الأردن

حقق المنتخب اللبناني للشباب فوزا وديا جديدا على نظيره الأردني بنتيجة (2-1)، الأحد، في المباراة التي جرت على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونية، ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية.

وشهدت المباراة في شوطها الثاني بداية قوية للبنان، حيث سجل علي قصاص الهدف الأول في الدقيقة 58، من ركلة حرة سددها مباشرةً في الشباك.

وأضاف لبنان الهدف الثاني في الدقيقة 70 عبر علي الأكبر مناع، الذي حول ركلة حرة نفذها علي الرضا إسماعيل في مرمى الأردن.

وسجل سلطان الشياب هدف تقليص الفارق للأردن، في الدقيقة 74، إثر هجمة مرتدة سريعة أنهاها على يمين الحارس.

وبذلك انتهى معسكر منتخب الأردن للشباب في لبنان، بخسارتين وديتين أمام أصحاب الأرض (3-0 و2-1).