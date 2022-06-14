منذر رياحنة: المرأة هي الأميرة وعلى الرجل أن يكون الملك لها

أعرب الفنان منذر رياحنة عن سعادته للمشاركة في مسلسل “الاختيار 3″، الذي عُرض في الماراثون الرمضاني 2022.

وقال منذر رياحنة في تصريحات لقناة العربية: “بحب أشكر أهل سيناء وجميع القائمين على مسلسل الاختيار، وتحيه لشخصية الشيخ أحمد التي جسدتها خلال أحداث العمل”.

وتحدث رياحنة عن خدمة الرجل للمرأة، قائلا: “المرأة متفوقة في الأناقة والجمال والحنية والحب، هي الأميرة، وعلى الرجل أن يكون الملك لها، لأنها أجمل ما في الكون”.

وتابع: “المرأة هي اللي علمتنا وربتنا، فيجب على المرأة أن تكون ملكة والرجل يكون خادمها، وده شرف”.

يشار إلى أن مسلسل الاختيار3، تدور أحداثه حول ما شهدته مصر خلال السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير، والأسباب التي أدت إلى وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى رأس السلطة، والأزمات التي لحقت بمصر في تلك الفترة، وسببت حالة غضب شعبي على الجماعة والرئيس السابق محمد مرسي، وانتهت باندلاع ثورة 30 يونيو.

وضم مسلسل الاختيار3 كلا من: ياسر جلال، أحمد عز، أحمد السقا، إيمان العاصي، محمد رياض، كريم عبد العزيز، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.