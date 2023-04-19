منذر رياحنة لصوت بيروت: عوامل عدة شجعتني للمشاركة في "جعفر العمدة"

برع الممثل الأردني منذر رياحنة في تجسيد شخصية “شوقي” الند لجعفر “محمد رمضان” في مسلسل “جعفر العمدة” الذي يعرض في شهر رمضان ويحقق نجاحا منقطع النظير في كل أنحاء العالم العربي. ويتحدث منذر رياحنة لـ”صوت بيروت إنترناشونال” عن تفاصيل مشاركته في هذا العمل ويقول:

“عندما قرأت السيناريو للمرة الأولى لاحظت أنه مكتوب باحترافية شديدة، ما حمسني بشدة لخوض التجربة، فأنا أحببت السيناريو بشكل كبير بالإضافة إلى أن المؤلف والمخرج محمد سامي، يهتم بكل التفاصيل وفي مقدمتها الممثل، إذ يحتل المرتبة الأولى في قائمة اهتماماته، ويركز على أن يخرج منه أفضل شيء.

والعامل الثاني وجود النجم المصري محمد رمضان، فهو ممثل ممتاز، والعامل الثالث الشركة المنتجة للعمل، فلها تاريخ في الدراما العربية وجميع أعمالها ناجحة، وقدمت خلال مسيرتها الحافلة بالإنجازات المتميزة، الأعمال ذات القيمة الفنية الهادفة.

إضافة إلى أن الشخصية التي أجسدها (شوقي) استفزتني بشكل كبير لكي أعيش لحظاتها، وأحببت كل التفاصيل فيها، كل هذه العوامل متوفرة في عمل واحد، وأنا أحب شخصية “شوقي ” بشكل كبير للغاية، وكل ما يفعله مجرد رد فعل، فبعد مقتل أخيه تنقلب حياته رأسًا على عقب، وبالتأكيد يريد الانتقام، فهو شخص مظلوم ولا أعتبره شريرًا، وفي النهاية أنتظر حكم الجمهور في نهاية الأحداث ما إذا كان مذنبًا أم لا؟”.

ويضيف “الحقيقة أن شخصية شوقي كانت من أصعب الشخصيات التي قدمتها، لأنها مليئة بالتفاصيل وتحتاج إلى مجهود كبير، فهو شخص يحاول أن يدافع عن عائلته بعد مقتل أخيه، ويريد أن ينصر أسرته على عائلة جعفر العمدة بعد سنوات من الذل والقهر، ونرى من خلال الأحداث أن الصراعات بدأت بعد مقتل شقيق شوقي، فهذا الشخص يقرر أن ينتقم لأخيه بعد براءة القاتل “جعفر العمدة”، وتنقلب حياته رأسًا على عقب، فالصراع بين شوقي وجعفر العمدة صراع على الوجود والمكانة وهو تاريخ من الصراعات التي لها علاقة بالثأر، كما أن ردود الفعل جاءت مبهرة وأسعدتني للغاية”.

وعن أعماله المقبلة يصرح “بعد الانتهاء من الموسم الرمضاني، أستعد لمسلسل “السجل الأسود” مع مجموعة مميزة من النجوم على رأسهم خالد سليم، مي سليم، هالة فاخر وغيرهم، ويرجع سبب تأجيل عرضه في السباق الرمضاني الحالي إلى ضيق الوقت فعامل الوقت هو أخطر شيء في هذه المهنة، ونحن بدأنا تصوير العمل متأخرًا، وكنت أتوقع التأجيل وهذا بالنسبة لي الأفضل حتى يخرج العمل بشكل مميز ودون تسرع.