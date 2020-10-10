استمع لاذاعتنا

منزل رونالدو يتعرض لـ”سرقة غريبة”

10 - أكتوبر - 2020
آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2020 12:27 مساءً
رونالدو

رونالدو

A A A
طباعة المقال

تعرض منزل مهاجم فريق يوفنتوس “كريستيانو رونالدو” في ماديرا بالبرتغال لعملية سطو يوم الأربعاء، بحسب ما أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وقال المصدر إن السارق لم يسرق أشياء ثمينة، مضيفا “سطا على قميص يوفنتوس موقع عليه وقبعة بيسبول وأشياء أخرى ذات قيمة رخيصة، الأمر الذي فاجأ المحققين”.

ووفقا لبعض وسائل الإعلام البرتغالية، فإن المهاجم تسلل إلى المنزل عبر المرأب الذي تركه أحد الحراس مفتوحا، مشيرة إلى أن الشرطة تعرفت على الرجل من خلال كاميرات المراقبة الموجودة داخل المنزل.

وتواصل العناصر الأمنية التحقيق في الحادث، بهدف إلقاء القبض على الجاني.

ويقضي “الدون” وعائلته الصغيرة بعض إجازاتهم في هذا المنزل، كما قضوا فيه فترة الحجر الصحي، التي استمرت بضعة أسابيع.

ويتكون المنزل، الذي تبلغ قيمته نحو 9 ملايين دولار، من سبعة طوابق ويضم مسبحين بالحجم الأولمبي وملعب لكرة القدم.

المزيد من منوعات

مدينة بومبي الايطالية
لسبب “غريب”..كندية تعيد قطعا أثرية سرقتها من إيطاليا قبل 15 عام
عمرو دياب
أفيخاي أدرعي يهنئ عمرو دياب بميلاده … صوته هو صديقي
رافاييل نادال
نادال بطلاً لرولان غاروس

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز
الأمير عبدالرحمن بن مساعد متهكماً: هذا يوم حزين مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية
عائلة روتشيلد
“روتشيلد”.. العائلة التي تمتلك نصف العالم وتعمل في الخفاء
الياس بو صعب
بو صعب رداً على خريش: موقفها يمثلها شخصياً ولا يمثلنا