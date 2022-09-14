الأربعاء 18 صفر 1444 ﻫ - 14 سبتمبر 2022 |
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منزل لاعب بايرن ميونخ يتعرّض للسرقة أثناء وجوده في الملعب

منذ 8 دقائق
توماس مولر خلال المباراة ضد برشلونة

توماس مولر خلال المباراة ضد برشلونة

موقع kooora
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تعرّض منزل لاعب بايرن ميونخ، توماس مولر، للسرقة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لصالح الفريق البافاري بهدفين نظيفين.

وغادر “مولر” الملعب بسرعة عقب صافرة النهاية مباشرة، بعد علمه بالواقعة، ولم يدلِ بأي تصريحات للصحافة تعليقًا على المباراة.

ووفق صحيفة (بيلد)، فقد تعرّض منزل لاعب الوسط الألماني المخضرم للسرقة في حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، في خضم المباراة ضد برشلونة.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة تأكيد سرقة أموال ومجوهرات ومقتنيات باهظة الثمن، مشيرةً إلى أن السلطات لم تعثر بعد على أدلة للكشف عن اللصوص، وأن التحقيقات جارية.

وبانتصار بايرن أصبح يتصدر مجموعته الثالثة بست نقاط مقابل ثلاث نقاط لبرشلونة، نفس رصيد إنتر، بينما لا يمتلك فيكتوريا بلزن التشيكي أي نقاط.

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