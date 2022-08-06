منشور غامض من طليق منه عرفة.. هل هي القصد؟

كتب محمود المهدي طليق الفنانة منة عرفة، منشورا له عبر ستوري حسابه الشخصي على “انستغرام”، بعد أيام من إعلان طلاقه الرسمي.

وعلق محمود قائلا:” احنا في زمن خائن يحدثك عن الوفاء، ولص يشرح لك معاني الشرف، وظالم يهددك بالدعاء”.

وكشف محمود المهدي، سبب انفصاله عن الفنانة منة عرفة، وأشار عبر ستوري حسابه على”إنستغرام” إلى أن والدتها هي السبب، مشيرا إلى أنها كانت تهتم فقط بالماديات “كل همها الماديات.. بس ربنا يعوضني عن كل خسارة خسرتها، وثقتي في ربنا كبيرة لأني مقصرتش بالعكس كنت بحافظ”.

وأضاف محمود المهدى في تدوينة أخرى: “فيه صحافة بتتواصل معايا وناس بتتصل مش هطلع في حاجة خلاص الموضوع اتقفل نهائي ومش هخش في تفاصيل أي حاجة تاني، كفاية لحد هنا، ومش هتكلم في حاجة خلاص، ده آخر بوست عن الموضوع ده وكله عند ربنا”.

وكانت أعلنت الفنانة منة عرفة عن الطلاق رسميا من زوجها محمود المهدى، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

وكتبت منة عرفة:”تم الطلاق رسميا، وربنا يوفق الجميع”.