منشور نور محمدوف يثير غضب الفرنسيين بعد “لايك” بنزيمة ولاعبين في المنتخب

حالة من الغضب عبر عنها فرنسيون والسبب لايك لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيمة، وزملاء آخرين له كانوا يلعبون في المنتخب الفرنسي، على منشور لبطل الفنون القتالية حبيب نور محمدوف.
وقد ظهر في منشور نورمحمدوف، صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعلى وجهه آثار حذاء، بالإضافة إلى عبارة جاء فيها “قبح الله وجه هذا الأبتر (ماكرون)، وجميع تبعهم الذين يؤذون شعور أكثر من نصف مليار مسلم تحت قناع الحرية.. صدقوني هذه الاستفزازات ستخرج من أعناقهم والعاقبة للمتقين”.
وقد أبدى خمسة لاعبين كرة قدم فرنسيين إعجابهم بالمنشور، من بينهم كريم بنزيمة ذو الأصول الجزائرية، وآخرين من أصول أفريقية مثل باكايوكو وكيمبيمبي.
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Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите. Мы – мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными. – قبح الله وجه هذا الأبتر وجميع تبعهم الذين يؤذون الشعور أكثر من نصف مليار مسلم تحت قناع الحرية أذلهم الله في الدنيا والآخرة إن الله سريع الحساب نحن مسلمون نحب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا ومن جميع خلق الله سبحانه وتعالى صدّقوني هذه الاستفزازات سوف تخرج من أعناقهم والعاقبة للمتقين – Holy Quran 33:57 —————— إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире и в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения.
وكانت المغردة كارن أدهار، أول من لفتت الانتباه بإعجاب اللاعبين بالمنشور، حيث قالت في تغريدة بالفرنسية “هذا المنشور الخاص بحبيب، أعجب به 5 لاعبين يلعبون في الفريق الفرنسي، مثل كيمبيمبي، أو لعبوا سابقا، مثل بنزيمة ، ساكو ، باكايوكو ، فاتي”.
Ce poste de Khabib (traduit)est liké entre autres par 5 joueurs qui joue (Kimpembe) ou ont joué (Benzema, Sakho, Bakayoko, Faty) en Equipe de France; Pjanic, joueur bosniaque formé en France & qui a joué 5 ans en L1; Atal, joueur de Nice qui n'a pas réagi à l'attentat à l'église. pic.twitter.com/KirGu86itg
— Karen Adhar (@KarenAdhar) October 31, 2020
وأضافت أدهار أن لاعبا آخر من أصول بوسنية تدرب في فرنسا، ولعب 5 سنوات في الدوري، يدعى بيانيتش، قد أبدى إعجابه بالمنشور أيضا، وذلك بحسب “الحرة”.