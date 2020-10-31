منشور نور محمدوف يثير غضب الفرنسيين بعد “لايك” بنزيمة ولاعبين في المنتخب

حالة من الغضب عبر عنها فرنسيون والسبب لايك لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيمة، وزملاء آخرين له كانوا يلعبون في المنتخب الفرنسي، على منشور لبطل الفنون القتالية حبيب نور محمدوف.

وقد ظهر في منشور نورمحمدوف، صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعلى وجهه آثار حذاء، بالإضافة إلى عبارة جاء فيها “‎قبح الله وجه هذا الأبتر (ماكرون)، وجميع تبعهم الذين يؤذون شعور أكثر من نصف مليار مسلم تحت قناع الحرية.. صدقوني هذه الاستفزازات ستخرج من أعناقهم والعاقبة للمتقين”.

وقد أبدى خمسة لاعبين كرة قدم فرنسيين إعجابهم بالمنشور، من بينهم كريم بنزيمة ذو الأصول الجزائرية، وآخرين من أصول أفريقية مثل باكايوكو وكيمبيمبي.

وكانت المغردة كارن أدهار، أول من لفتت الانتباه بإعجاب اللاعبين بالمنشور، حيث قالت في تغريدة بالفرنسية “هذا المنشور الخاص بحبيب، أعجب به 5 لاعبين يلعبون في الفريق الفرنسي، مثل كيمبيمبي، أو لعبوا سابقا، مثل بنزيمة ، ساكو ، باكايوكو ، فاتي”.

Ce poste de Khabib (traduit)est liké entre autres par 5 joueurs qui joue (Kimpembe) ou ont joué (Benzema, Sakho, Bakayoko, Faty) en Equipe de France; Pjanic, joueur bosniaque formé en France & qui a joué 5 ans en L1; Atal, joueur de Nice qui n'a pas réagi à l'attentat à l'église. pic.twitter.com/KirGu86itg — Karen Adhar (@KarenAdhar) October 31, 2020

وأضافت أدهار أن لاعبا آخر من أصول بوسنية تدرب في فرنسا، ولعب 5 سنوات في الدوري، يدعى بيانيتش، قد أبدى إعجابه بالمنشور أيضا، وذلك بحسب “الحرة”.