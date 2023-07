منصة إكس تعيد حساب كانييه وست

أعادت منصة إكس للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا، حساب الفنان يي، المعروف سابقا باسم كانييه وست، بعد تعليقه لقرابة ثمانية أشهر بسبب انتهاك مغني الراب لقواعد المنصة التي تحظر التحريض على العنف.

ويُظهر حساب يي الآن أن آخر منشور له يعود لتاريخ الأول من ديسمبر كانون الأول، أي قبل يوم من تعليق حسابه على منصة إكس.

Let’s break one last window before we get outa here I caught this guy with Kim Good night pic.twitter.com/1rqdJ5szrj

— ye (@kanyewest) December 2, 2022