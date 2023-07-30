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منصة إكس تعيد حساب كانييه وست

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 30 - يوليو - 2023 9:18 صباحًا
مغني الراب كانييه وست

مغني الراب كانييه وست

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أعادت منصة إكس للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا، حساب الفنان يي، المعروف سابقا باسم كانييه وست، بعد تعليقه لقرابة ثمانية أشهر بسبب انتهاك مغني الراب لقواعد المنصة التي تحظر التحريض على العنف.

ويُظهر حساب يي الآن أن آخر منشور له يعود لتاريخ الأول من ديسمبر كانون الأول، أي قبل يوم من تعليق حسابه على منصة إكس.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس السبت نقلا عن المنصة أن يي لن يكون مؤهلا لتحقيق دخل من حسابه على إكس ولن تظهر الإعلانات بجوار منشوراته.

وجرى تعليق حساب يي في ديسمبر كانون الأول، بعد شهرين فقط من إعادته، بعد أن تبين أن أحد منشوراته السابقة ظهر به رمز الصليب المعقوف داخل نجمة داود.

وقال التقرير نقلا عن مصدر مطلع إن إكس أعادت حساب يي بعد أن تلقت المنصة تأكيدات بأنه لن يستخدمها في نشر لغة خطاب معادية للسامية أو تتسبب في ضرر.

 

    المصدر :
  • رويترز

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