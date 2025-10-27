الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
منطقة يابانية تطلب مساعدة الجيش لحماية السكان بعد تزايد هجمات الدببة

منذ ساعتين
علم اليابان

طلب حاكم منطقة أكيتا اليابانبة مساعدة الجيش في حماية السكان من موجة غير مسبوقة من هجمات الدببة.

وقال الحاكم كينتا سوزوكي في منشور على إنستغرام أمس الأحد 28\10\2015 إن الوضع “على الأرض وصل إلى أقصى حد”. وذكر أنه يعتزم طلب المساعدة في إعدام الدببة.

ووفقا لجدول مواعيد نشرته وزارة الدفاع اليابانية فمن المقرر أن يلتقي الوزير الجديد شينجيرو كويزومي مع سوزوكي صباح غد الثلاثاء.

وتأتي مناشدة سوزوكي بعد هجوم للدببة يوم الجمعة أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في ظل عدد قياسي من الهجمات شهدته البلاد هذا العام.

وتقول السلطات في أكيتا، وهي منطقة جبلية في شمال اليابان، إن 54 شخصا سقطوا ما بين قتيل ومصاب هذا العام مقارنة مع 11 شخصا في العام الماضي، وإن عدد مرات مشاهدة الدببة زادت بنحو ستة أمثال لتصل إلى أكثر من ثمانية آلاف مشاهدة.

ويؤدي ارتفاع أعداد الدببة وتراجع عدد السكان في المناطق الريفية إلى زيادة الاحتكاك بها. وحدثت مواجهات عديدة في بلدات وقرى يبحث فيها هذا الحيوان عن طعام لدرجة دخول منازل، ومتاجر، في مناسبتين على الأقل.

كما أن ارتفاع متوسط أعمار السكان في اليابان يعني أن البلاد لا يوجد بها سوى عدد قليل جدا من الصيادين المؤهلين لتعقب الدببة التي تبدو أقل خوفا من البشر مما كانت عليه في الماضي.

ويمكن أن يصل وزن الدببة السوداء المنتشرة في معظم أنحاء اليابان إلى 140 كيلوجراما، أما الدببة البنية الموجودة في جزيرة هوكايدو بشمال البلاد فيمكن أن يصل وزنها إلى 400 كيلوجرام.

وقال سوزوكي في المنشور إن أكيتا بدأت في رش “رذاذ طارد للدببة على الطرق المؤدية للمدارس لضمان سلامة الأطفال”.

    المصدر :
  • رويترز

