منظر "مرعب".. شاهد لحظة ثوران بركان في إندونيسيا

سحابة عملاقة غطت سماء جزيرة جاوة الإندونيسية، بينما هرع السكان مذعورين، بعد ثوران بركان جبل سيميرو، السبت.

وأظهرت فيديوهات لحظة ثوران البركان في إندونيسيا، في منظر “مرعب” لسحابة دخانية ارتفعت 12 ألف متر فوق الأرض، فوق السكان.

وأصدر المركز الاستشاري للرماد البركاني تحذيرا بعد ارتفاع سحابة الرماد البركاني فوق جبل سيميرو في جاوة الشرقية بإندونيسيا.

وفي بيان لها، قالت وكالة الحد من الكوارث في البلاد إنه لم ترد تقارير عن أضرار في المباني أو الإصابات، مضيفة أن وكالة مكافحة الكوارث المحلية كانت تقيم خيام إجلاء.

وأفاد ثوريكول حق، رئيس منطقة لوماغانغ التي يقع فيها الجبل البركاني، لوكالة “رويترز”، بأن الطريق والجسر اللذان يربطان بين لوماغانغ ومدينة مالانغ القريبة، قد قطعا.

وأضاف: “الحالة الآن ملحة وسريعة للغاية منذ اندلاعها”، مؤكدا أن عمليات الإجلاء جارية.

وكتب أحد السكان قرب البركان على موقع تويتر: ” أيها الأصدقاء، أرجوكم صلوا من أجلي، أتمنى أن تكون عائلتي بخير. البركان ينفجر حقا الآن”.

وكتب آخر: “كل من يقرأ هذه التغريدة.. يرجى الدعاء من أجل سلامة كل من يعيش بالقرب من الجبل”.

وكان بركان جبل سيميرو قد اندلع في يناير من هذا العام، وقبل ذلك ثار في ديسمبر 2020، وفقا لصحيفة ديلي ستار.