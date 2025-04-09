منع فيلم مصري قبل دقائق من عرضه.. إليكم السبب!

بحادثة غريبة من نوعها وقبل دقائق قليلة من العرض الخاص لفيلم “استنساخ”، أعلن الفنان المصري سامح حسين عن إلغاء الحفل مساء يوم الأثنين 7\4\2025، وفوجئ الحاضرون للعرض الخاص بإحدى دور السينما بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بإلغاء العرض وبالاستفسار من الشركة المنظمة أخبرتهم بإلغاء العرض دون الكشف عن الأسباب.

وتسبب الأمر في حالة من الجدل داخل الوسط الفني والإعلامي، حيث أكد البعض أن الرقابة على المصنفات الفنية قررت إلغاء العرض بسبب بعض المشاهد، وأنه من الممكن عدم عرضه نهائيا.

من جانبه كشف السيناريست عبد الرحيم كمال رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في مصر في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، السبب وراء إلغاء عرض الفيلم، مبيناً أن الفيلم لم يتم منع عرضه، وإنما تم تأجيل طرحه بدور السينما لحين الانتهاء من الأوراق الخاصة به.

وأضاف أن الخطأ يعود للشركة المنتجة والتي طلبت تصريح عرض الفيلم بدور السينما، بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية بهيئة الرقابة على المصنفات الفنية، مشيرا إلى أن دور العرض لن تتمكن من عرض الفيلم إلا بعد الانتهاء من هذه الأوراق.

وقال إنه من المفترض أن يتم عرض الفيلم في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن فيلم “استنساخ” بطولة الفنان سامح حسين وهبة مجدي وعدد من النجوم الشباب ومن تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.