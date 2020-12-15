منها مرحاض ذهبي … لن تصدقوا ممتلكات بوتين الثمينة والغريبة

يهوى رؤساء العالم منذ القدم امتلاك القطع النفيسة والقديمة إلى جانب الممتلكات الثمينة والغريبة، ويمتلك الرؤساء الحاليين ثروات ضخمة قلما يكشف عنها ولكن لطالما امتاز الرؤساء بحبهم للأشياء الغريبة لا سيما تلك التي لا يمتلكها أحد، أو حتى امتلاك كمية كبيرة من صنف واحد فقط مثل سترة معينة او مشروب معين، ويعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أكثر رؤساء العالم الذين يمتلكون ثروات ضخمة إلى جانب حبه لامتلاك الأشياء الثمينة والغريبة في آن معاً.

ومن أبرز ممتلكات القيصر الروسي هي:

1. مرحاض ذهبي

وجهت أصابع الاتهام إلى بوتين بخصوص استخدامه أساليب وطرق ملتوية لجمع ثروته التي يستخدمها لشراء أغراض سخيفة ومضحكة بعض الشيء، ويقدر سعر المرحاض الذهبي بـ 75 ألف دولار!

2. بذلات باهظة الثمن

يفضل بوتين ارتداء البدلات باهظة الثمن، حيث أن بدلته المفضلة هي تلك التي صنعتها شركة الملابس الرجالية الإيطالية Brioni المشهورة بتصميم البدلات لكبار رجال الأعمال والسياسيين الأوروبيين. لا تقل قيمة البدلات التي يرتديها بوتين عن 5000 دولار للبدلة الواحدة!

3. مجموعة ساعات بقيمة 1 مليون دولار

يُقدر الراتب السنوي للرئيس الروسي حوالي 112 ألف دولار، وهذا لم يمنعه من شراء ساعات باهظة الثمن يُقدر سعر القطعة الواحدة 500 ألف دولار!

4. مروحيات (ميل مي 8) الروسية

يفضل بوتين التنقل بالطائرات المروحية بدلاً من سيارات الليموزين، حيث تبلغ قيمة المروحيات التي يمتلكها 4 مليون دولار! وهذا ليس كل شيء، حيث يوجد بداخل هذه المروحيات شاشات تلفاز ضخمة.

5. سيارات رياضية

يمتلك بوتين حوالي 700 سيارة من طراز فيراري ولامبورغيني وبنتلي، أما سيارته المفضلة هي مرسيدس (إس كلاس) بقيمة 250 ألف دولار.

6. يخت بقيمة 35 مليون دولار

يمتلك بوتين 4 يخوت اشتراها على نفقة حكومته، أحد هذه اليخوت هو يخت (أوليمبا) بطول 57 مترًا الذي قدمه له رجل الأعمال الروسي (رومان أبراموفيتش) كهدية.

7. يخت بقيمة 100 مليون دولار

التفسير الوحيد لامتلاك بوتين هذا اليخت الفاخر، الذي يتسع لـ12 ضيفاً و14 من أفراد الطاقم، هو أنه لا ينفق سنتاً واحداً من أجره السنوي!

8. مجموعة فنية بقيمة ملياري دولار

ربما كان بوتين في متحف اللوفر عند التقاط هذه الصورة، غير أن مجموعته من الروائع الفنية تستحق أن توضع في متحف خاص به.

يُزعم أنه خلال الثورة الروسية، أُخفيت أعمال فنية لا تقدر بثمن لأساطير الفن مثل (ليوناردو دافنشي) و(رامبرانت فان راين). وفقاً للبعض، توجد هذه التحف الفنية الآن في مبنى سكني يخضع لحراسة شديدة في وسط مدينة موسكو.

9. طائرات بقيمة مليار دولار

تشير مصادر مختلفة إلى أن بوتين يمتلك ما بين 43 و58 طائرة، في حين يمتلك رئيس الولايات المتحدة طائرة رسمية وطائرة هليكوبتر واحدة فقط!

10. طائرة مطلية بالذهب ومرصعة بالجواهر

طائرة بوتين الرئاسية (إليوشن إيل-96) مطلية بالذهب، كما أنها مرصعة بمجوهرات بقيمة 11 مليون دولار تقريباً، أي أن هذه الطائرة تساوي 500 مليون دولار!

12. قصر بجوار منزل المغني (رود ستيورات)

ورد أن بوتين اشترى منزلاً مساحته 18600 متر مربع يتألف 10 غرف نوم في مدينة (ماربيا) في إسبانيا، والشيء المميز بهذا القصر هو أنه يقع بجانب منزل المغني الشهير (رود ستيوارت).

يقع قصر بوتين بجوار شاطئ كوستا ديل سول مباشرةً، ويتميز بإطلالة رائعة على جبل طارق، كما يوجد فيه مرآب يتسع لـ22 سيارة، ومزرعة عنب، حتى أنه يوجد فيه مهبط للطائرات!

13. قصر بقيمة مليار دولار

تبلغ مساحة هذا القصر 185 فدانًا ويقع بالقرب من الساحل الجنوبي للبحر الأسود، وهو مكان إقامة بوتين الرسمي، كما يُعتقد أنه يعود إلى القرن السابع عشر، ويحتوي على كازينو ومسرح ومسابح وحتى كنيسة!

14. حصة ضخمة في سوق الأسهم

يستثمر بوتين أيضاً في سوق الأوراق المالية، حيث أوضحت الخزانة الأمريكية أن لديه استثمارات في شركة تجارة السلع متعددة الجنسيات Gunvor .