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منى أبو حمزة مصابة بكورونا ونجوى كرم: سلامة قلبك

20 - ديسمبر - 2020
آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2020 2:22 مساءً
منى أبو حمزه

منى أبو حمزه

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لا يزال فيروس كورونا يتمدد ويتفشى أكثر فأكثر في العالم العامة وفي لبنان خصوصاً. وفي السياق، أعلنت الإعلامية منى أبو حمزة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي عن إصابتها بفيروس كورونا.

ولكنها كشفت عن هذا الخبر المؤسف بأسلوب طريف، فنشرت فيديو على “تويتر” مقتطفاً من إحدى إطلالاتها في برنامجها “حديث البلد” الذي كان يعرض سابقاً على شاشة mtv. وعلّقت عليه بالقول: “أهلاً وسهلاً كورنونا حبابنا”.

توازياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أمس تسجيل 2051 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وتعليقاً على هذا الخبر، تمنّت الفنانة نجوى كرم الصحة للإعلامية منى أبو حمزة، وذلك بعد إعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت عبر حسابها: ”سلامتك قلبك انشالله بترجعلك عافيتك، وترجعيلنا تضوّي متل عادتك“، لتردّ عليها بالقول: ”حبيبة قلبي مذوقة وسبّاقة دايماً“.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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