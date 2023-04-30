منى زكي: مسلسل "تحت الوصاية" بمثابة تحريك للمياه الراكدة

قالت الفنانة منى زكي إن مسلسل “تحت الوصاية” بمثابة تحريك للمياه الراكدة، مضيفة: “الموضوع لا يتعلق فقط بالوصاية والولاية على المال الستات بتعاني كتير، وأتمنى يكون فيه تغيير لبعض القوانين”.

تابعت خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة”: “المسلسل يتحدث عن حدوتة كبيرة وهناك امور كثيرة سيئة في المجتمع مثل إقصاء المراة على سبيل المثال من بعض الوظائف حيث يتم عن إقصاء المرأة حيث يتم اغلاق الباب أمام المراة فيها ورغم ذلك إلا أن هناك سيدات اقوياء محاربات يستطعن تحقيق المستحيل”.

أكملت: “المرأة بتعافر حتى لو كانت بسيطة وبتكتشف قدراتها في نفسها، أنا مش بفهم بالقانون لكن لمسني مسألة الأولاد في مسلسل تحت الوصاية وقدمت الفكرة كإمراة”.

تابعت أن أسباب حماسها للعمل هي الحالة الانسانية التي أبرزها قائلة: تحمست لحالة إنسانية شوفناها كسيدات”.

عن تفاصيل وكواليس إتقانها للغة الجسد الخاص بحنان في المسلسل، قالت: “جهد كبير بذلك للمخرج محمد شاكر خضير وهو مخرج متواضع ومش واخد حقه، وفنان كبير كما أني أستعين بمدربين للظهور بأفضل شكل في أي عمل فني”.

حول الصعوبات التي واجهتها في تصوير العمل، قالت: “تعدد اللوكيشنز واصعب المشاهد عندما ضاع منها إبنها بعد كل جهدها ومعافرتها”.