هل ستشارك منى زكي في مسلسلات رمضان 2024؟

حسمت الممثلة المصرية منى زكي موقفها من المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل، وأعلنت غيابها عن موسم المسلسلات الرمضانية لعام 2024، بسبب انشغالها بالتحضير لأكثر من عمل سينمائي جديد.

وتعاقدت زكي على بطولة عدد من الأفلام، من بينها أول فيلم سيجمعها وزوجها الفنان أحمد حلمي، وفيلم “لعب العيال”، الذي يمثل أول عودة لها للتعاون مع كريم عبد العزيز بعد انفصال فني دام 15 عاماً.

“لعب عيال” من إخراج طارق العريان، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، حيث تجسد فيه منى شخصية منظمة حفلات تعاني من استهزاء كريم عبد العزيز بسبب طبيعة عملها.

وتبدأ منى زكي تصوير أول مشاهدها في فيلم “لعب عيال” مع كريم عبد العزيز ومحمد ممدوح، مطلع كانون الأول المقبل، وفق تصريحات مخرج العمل طارق العريان. والعمل من تأليف أحمد حسني، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول علاقات زوجية.