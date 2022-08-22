منى شلبي تستعد للسفر الى لبنان.. اليكم السبب

تستعد الممثلة المصرية ​منة شلبي​ للسفر خلال الفترة المقبلة إلى لبنان مرة أخرى وذلك تنفيذا لعقدها مع المنتج ​صادق الصباح​، بتقديم عمل درامي حيث تعاقدت العام الماضي على مسلسل درامي مكون من 30 حلقة قبل الاكتفاء بـ 15 حلقة فقط في مسلسل “بطلوع الروح”، وهو ما يتطلب منها تقديم باقي الاتفاق في العقد ومن المقرر أن يتم الاستقرار خلال الفترة المقبلة على تفاصيل العمل من أجل تصويره والانتهاء منه ليكون جاهزا للعرض في شهر رمضان المقبل لعام 2023.

يشار إلى أن منى حققت نجاحا ملحوظا، خلال منافستها في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسلها “بطلوع الروح”، الذي شاركها بطولته كلا من الممثلين، ​إلهام شاهين​، و​أحمد السعدني​، و​محمد حاتم​، و​عادل كرم​، ودياموند بو عبود، وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري وإنتاج شركة الصباح إخوان .