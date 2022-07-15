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من أجل تقبيل ناتالي بورتمان.. أمر غريب يقوم به كريس هيمسوورث

منذ 3 دقائق
كريس هيمسوورث

كريس هيمسوورث

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تفاعل الجمهور بشكل كبير مع خبر توقف الممثل العالمي كريس هيمسوورث عن تناول اللحوم أثناء تصوير فيلم Thor: Love and Thunder ليتمكن من تقبيل زميلته النباتية ناتالي بورتمان.

ووفقاً لشبكة “سي إن إن” الأميركية حرص هيمسوورث على عدم ازعاج زميلته النباتية متجنباً أكل اللحوم قبل مشهد قبلتهما.

وقالت بورتمان عن هيمسوورث: “في اليوم الذي قمنا فيه بمشهد القبلة لم يأكل هيمسوورث اللحوم لأنني نباتية، رغم أنه يأكل اللحوم كل نصف ساعة، لكنه راعى مشاعري”.

وأكد المدرب لوك زوكي الأمر، في مقطع فيديو عن نظام تدريب هيمسوورث المكثف، وأوضح أن النجم يستهلك فعلياً الكثير من اللحوم يومياً، ويأكل 10 وجبات أي حوالي 4500 سعرة حرارية، للحفاظ على بنية البطل الخارق ثور العملاقة.

واعتبر كثيرون أن لفتة هيمسوورث تعني الكثير لبورتمان التي التزمت منذ أعوام طويلة بنظام غذائي نباتي.

ويشار إلى أن فيلم Thor: Love and Thunder يحقق نجاحاً لافتاً في دور السينما منذ الأيام الأولى لعرضه. ويتناول عودة العالمة جين فوستر في دور بطلة خارقة لتساعد ثور في إنقاذ العالم. والفيلم من بطولة تيسا طومسون وناتالي بورتمان وكريستيان بيل وكريس هيمسوورث.

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