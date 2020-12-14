من أجل “سيلفي” … سيدة أسترالية تلقى مصرعها من ارتفاع يفوق 80 مترا

أودت صورة “سيلفي” بحياة سيدة استرالية تبلغ من العمر 38 عاما، فخلال زيارتها مع زوجها وطفلها إلى حديقة “جرامبيانز” الوطنية في ولاية فيكتوريا الأسترالية، حيث تمت الحادثة، بحسب “Nine News” المتعاونة مع CNN

،توجهت العائلة إلى منصة “Boroka Lookout”،وهي منصة معلقة على جانب الجرف ومطلة على مشهد خرافي الجمال تجاوزت روزي لومبا حواجز الامان لتلتقط صورة سيلفي، فتعثرت عند الحافة وسقطت من ارتفاع 80 مترا لتفارق الحياة مباشرة.

وقالت الشرطة إن لومبا تجاوزت حواجز الأمان وعلامات التحذير عند المنصة من أجل أن تقف على صخرة وتلتقط صورة لنفسها عندما تعثرت على الحافة، وسقطت من على ارتفاع شاهق، يفوق 80 متراً أسفل وجه الجرف، وفقاً لما ذكرته لـ “Nine News”.

وسمع الشهود صراخ لومبا لحظة سقوطها، ولكنهم لم يتمكنوا من مساعدتها.

وعملت الشرطة وخدمة الطوارئ بالولاية لمدة 6 ساعات لتسلق الجرف واستعادة جثة المتوفاة.

وتم إغلاق منصة المشاهدة طوال فترة ما بعد الظهر أثناء عملية استعادة الجثة، وأعيد فتحها للجمهور بحلول الساعة 10 مساءً.

وتعد منصة المشاهدة “Boroka Lookout” بقعة شهيرة للاتقاط الصور بشكل خاص.

ويُظهر البحث عن هذا الموقع، عبر تطبيق تبادل الصور الشهير “انستغرام”، عشرات الصور التي تعرض أشخاصاً على منحدر، أو أرجل متدلية من الحافة، أو متوازنة على صخرة ضيقة بالقرب من الحافة.

ومن جهته، أوضح المرشد السياحي المحلي، غراهام وود، لـ Nine News، إنه حذر عملاءه من منصة المشاهدة قبل نصف ساعة فقط من وقوع حادث سقوط لومبا.

وقال وود: “لقد نوّهت للعملائي أن هذا (الأشخاص الذين يتسلقون فوق الحاجز) يحدث طوال الوقت وأن أحدهم سيسقط لحتفه في يومٍ من الأيام”، مضيفاً “أنا حزين لحدوث ذلك”.

وفي أعقاب ذلك، حذرت السلطات المعنية الجمهور بضرورة الاهتمام بإشارات وإرشادات السلامة، وأنه لا توجد صورة تستحق أن يخسر أي شخص حياته بسببها.

وأكدت وزيرة شرطة فيكتوريا ليزا نيفيل: “لا يمكننا أن نضع حواجز في كل جزء من فيكتوريا”، مضيفةً: “على الناس تحمل المسؤولية”.

وقبل أن توقف جائحة فيروس كورونا أنشطة قطاع السفر، كان على الوجهات من كيوتو إلى جمهورية التشيك فرض حظر على التصوير الفوتوغرافي بسبب السلوك المتهور.