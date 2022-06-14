من اختار الجمهور في تصنيف أحلى الأغاني؟

تستمر النجمة اللبنانية مايا دياب بحصد الأصداء الإيجابية عن أغنية “إمي يا إمي” التي قدّمتها برسالة إنسانية تزامنا مع يوم الطفل في ١ حزيران/يونيو.

وتصدرت أغنية “إمي يا إمي” المرتبة الأولى في تصنيف أفضل عشر أغنيات في لبنان (أحلى الأغاني)، بحسب ما أعلن الحساب الرسمي لإذاعة وتلفزيون “أغاني أغاني”، مشيرًا إلى أنها الأغنية التي حصدت على أعلى نسبة تصويت من الجمهور منذ دخول التصنيف الذي يُعدّ أسبوعيًا.

وحققت أغنية “إمي يا إمي” أكثر من مليون مشاهدة بعد 10 أيام فقط من صدورها على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “إمي يا إمي” هي من كلمات منير بو عساف الحان وتوزيع هادي شرارة، وهي أغنية خاصة للأمهات اللواتي ينجبن أطفالهن قبل وقتهن الطبيعي مع مشاكل صحية يعانون منها طيلة حياتهم.

يذكر أن أغنية “إمي يا إمي” جاءت بتعاون بين مايا و neonate fund التي اختارت مايا لتوصل هذه الرسالة من خلال صوتها ووجودها مع الاطفال ودعم الجمعية.