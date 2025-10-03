الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
من الخيال إلى الواقع.. قرية مأهولة على القمر بحلول 2035

سطح القمر

سطح القمر

تخطط وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” لبناء قرية كاملة على سطح القمر بحلول عام 2035، في مشروع يُعتبر أول محاولة جدية لتوفير حياة بشرية خارج كوكب الأرض.
وقال رئيس الوكالة شون دافي، خلال مؤتمر الملاحة الجوية في سيدني، إن الهدف ليس إنشاء قاعدة مؤقتة فحسب، بل بناء قرية قمرية مستدامة قادرة على إيواء البشر بشكل دائم، موضحاً أن المشروع سيعتمد على الطاقة النووية ومواد مأخوذة من سطح القمر نفسه.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تستعد فيه “ناسا” لإطلاق مهمة “أرتميس2” في فبراير المقبل، والتي ستنقل أربعة رواد فضاء في أول رحلة مأهولة نحو القمر منذ أكثر من نصف قرن. ورغم أن المهمة لن تهبط على السطح، فإنها ستشكل خطوة أساسية لاختبار الأنظمة تمهيداً لمهمة “أرتميس3” عام 2027، التي تهدف إلى إنزال رواد فضاء بالقرب من القطب الجنوبي للقمر لمدة أسبوع كامل.
اوتُعتبر هذه المهمات مقدمة أساسية لجمع البيانات حول الجيولوجيا والظروف القمرية، بما يتيح التمهيد لبناء قاعدة دائمة. كما يرى دافي أن هذه الخطط تشكل أساساً لتحقيق الهدف الأبعد لوكالة “ناسا”، وهو إرسال البشر إلى المريخ خلال العقد المقبل.

