من الشهرة إلى السجن.. إحالة بلوغر مصرية للجنايات بتهمة تجارة المخدرات

في واقعة غريبة وصادمة تم إحالة البلوغر المصرية آية إيهاب إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة 860 طربة حشيش، وتواجدها مع أحد الأشخاص داخل شقة كائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

وكانت جهات التحقيق وجهت للبلوغر آية إيهاب وعشيقها، تهمة حيازة 860 طربة حشيش بمبالغ مالية وصلت لـ9 ملايين جنيه، تم ضبطها بحوزتهما داخل شقتها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن البلوغر آية إيهاب وصديقها رامي يتخذان من شقتهما بمنطقة حدائق الأهرام وكراً لمزاولة مهنة الاتجار في المواد المخدرة بشكل مستمر.

والبلوغر آية إيهاب هي شابة في العشرينات من عمرها، بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” منذ أكثر من عامين، ولديها صفحات على مواقع مختلفة، ولكنها نالت شهرتها على تطبيق تيك توك، حيث تقدم محتوى ترفيهيًّا، تستعرض بعض الرقصات في فيديوهات قصيرة، وتمتلك على تيك توك نحو 930 ألف متابع، وتحظى فيديوهاتها بملايين المشاهدات وآلاف الإعجابات، بالإضافة إلى ذلك تهتم آية إيهاب بالموضة والأزياء.

وكشفت التحريات اتجار المتهمة آية إيهاب في المواد المخدرة رفقة صديقها، واتخاذهما من الشقة محل سكنهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 860 طربة حشيش تزن 86 كلغ، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول و4 سيارات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 9 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بينت التحريات التي أجراها رجال المباحث بقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وجود علاقة آثمة بين الشاب والفتاة، وممارستهما للرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية، بالإضافة إلى تعاونهما في تجارة المواد المخدرة وبيعها، واستخدام سيارتي X6 في ذلك.