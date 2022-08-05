من اللاعب الذي يريد برشلونة خطفه من تشيلسي؟

كشف “خوان لابورتا”، رئيس نادي برشلونة، أنه كان يريد التعاقد مع الإسباني “سيزار أزبيليكويتا”، الظهير الأيمن لتشيلسي.

وأعلن نادي تشيلسي الخميس، بقاء أزبيليكويتا بشكل رسمي كلاعب للبلوز، بعدما وقّع على عقد جديد يربطه بالنادي لموسمين مقبليين، لينتهي عقده في صيف 2014، ويغلق الباب أمام برشلونة لضم اللاعب.

وخلال المؤتمر الصحفي لتقديم ليفاندوفسكي لاعبًا للبارسا، قال لابورتا: “أزبيليكويتا كان من اللاعبين الذين كانوا ضمن اهتمامات فريقنا، لكن تشيلسي قرروا أنه ليس للبيع ولا يهتمون بذلك”.

وأضاف: “هذا حقهم، ونتمنى لهم الأفضل، وسنرى ما يمكن أن يحدث مع الأسماء البديلة، نحن نشكل فريقًا رائعا”.

يذكر أن الفريق الكتالوني نجح في ضم “أندرياس كريستينسين”، مدافع تشيلسي السابق، بعد رحيل اللاعب عن البلوز بنهاية الموسم الماضي، عقب نهاية عقده مع الفريق، فيما أراد البارسا ضم ظهيرَي الجنب للنادي الإنكليزي، أزبيليكويتا وماركوس ألونسو.