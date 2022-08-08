من المرشحون للفوز بجائزة هدّاف الليغا لهذا الموسم؟

يترقّب عشاق كرة القدم انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري الإسباني 2022-2023 بعد أيام قليلة.

ويفتتح البطولة، أوساسونا وإشبيلية، يوم الجمعة المقبل، في معقل الأول ملعب أل سادار.

وسيكون الصراع مشتعلًا في الموسم الجديد على لقب هداف البطولة، الذي حققه الفرنسي “كريم بنزيما” نجم ريال مدريد في الموسم الماضي.

في هذا الاطار، يسلّط موقع كووورة الضوء على أبرز المرشحين للقتال على جائزة هداف الليغا، على النحو التالي:

كريم بنزيما

بطل الليجا وهداف الموسم الماضي برصيد 27 هدفًا، يظل المرشح الأول للفوز بجائزة هداف الدوري الإسباني في الموسم الجديد.

ويعيش النجم الفرنسي المخضرم، البالغ 34 عاما، حالة من النضج التهديفي بشكل استثنائي.

ويحاول بنزيما مواصلة تقديم عروضه الجيدة، واستكمال مسلسل هز شباك الخصوم، لحصد لقب هداف الليغا للموسم الثاني على التوالي.

ليفاندوفسكي

القناص البولندي انضم لصفوف برشلونة ويتطلع للتألق في الليغا، بعد سنوات طويلة من التفوق في ألمانيا مع القطبين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

وحقّق ليفاندوفسكي، لقب هداف الدوري الألماني 7 مرات، مرة وحيدة بقميص دورتموند، و6 مرات مع بايرن ميونخ.

واستحوذ البولندي على جائزة هداف البوندسليجا منذ موسم 2017-2018 وحتى الموسم الماضي 2021-2022، أي لمدة 5 مواسم على التوالي.

ولا شك أن ليفاندوفسكي سيكون المنافس الأول لبنزيما على لقب هداف الليغا في الموسم الجديد، وسيواجه الفرنسي صعوبة كبيرة ضد البولندي.

إياجو أسباس

المهاجم الإسباني المخضرم صاحب الـ 35 عاما، دائما ينافس على لقب الهداف في الليغا كل موسم.

نجم سيلتا فيجو حل ثانيا في قائمة هدافي الليغا للموسم الماضي برصيد 17 هدفا، بفارق 10 أهداف عن كريم بنزيما.

ويعد إياجو أسباس هو الهداف التاريخي لنادي سيلتا فيجو، حيث خاض إجمالي 418 مباراة وسجل 184 هدفا.

راؤول دي توماس

من المتوقع أن ينافس لاعب إسبانيول، البالغ 27 عاما، على لقب هداف الليغا في الموسم الجديد.

راؤول دي توماس الذي سجّل الموسم الماضي مع الفريق الكتالوني، 17 هدفا، يسعى للقتال في الموسم الجديد، وتحسين سجله التهديفي.

ويعد دي توماس من أبرز المهاجمين في الليغا، وارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بالعديد من الأندية وعلى رأسهم فريقه السابق ريال مدريد.